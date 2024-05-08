“Moments in Japan日本瞬间”摄影比赛获奖作品揭晓

多语种网站nippon.com日本网于2024年2月5日至3月13日期间举办的摄影比赛“Moments in Japan日本瞬间”，共计收到5088件参赛作品，获奖作品现已出炉。

参赛作品经摄影自媒体网站“东京相机部”初选后，由大西成明、芳贺日向、山田慎二三位摄影家评选出了最佳作品奖、“美丽日本”奖、“美味日本”奖和“真实日本”奖。nippon.com日本网各语种还分别评选出了“nippon.com日本网”奖。

下面结合评审专家的点评，为大家介绍14件获奖作品。

■最佳作品奖



撮影：高桥秀治

《檐廊夏日一刻》 高桥秀治

这是一幅日常家庭生活的照片。我希望今后还能记录更多这样的回忆。

山田慎二：这幅照片让我回想起小时候在妈妈老家的檐廊上和亲戚并排坐着吃西瓜的夏日。照片中两人的表情自然，浴衣色调协调，脚下乖乖坐着的柴犬和蚊香及房檐下悬挂的洋葱的配置，无论是取景构图还是氛围感，均可圈可点。

芳贺日向：从这幅照片中可以感受到作者对细节精益求精，重现了留在其心中的美好记忆。虽然很好地捕捉到人物表情的作品很少，但本作品构图中的所有元素都突出了人物的笑容，非常出彩。

大西成明：这幅照片似乎将哈哈哈的爽朗笑声一同传给了我们，让人看了心情愉悦。画面中满满的是昔日日本夏天所必不可少的小物件。母女二人强大的存在感完全打消了造作摆拍之嫌。

■“美丽日本”奖

《送神火》 河本真一

在长野县的妻笼地区，现今依然保留着8月16日盂兰盆节晚上7点家家户户在门前点燃“送神火”（以引导灵魂安全返回冥界）的风俗。

芳贺：盂兰盆节期间款待从阴间回到人间的先人，之后再用“送神火”把他们送走……。妻笼地区开展的街区传统保存运动，正致力于将“美丽日本”继承下去。雨后映照在路面的火光，给人一种纯净的日本之心的印象。

《河萤》 中川己年夫

水面犹如布满了宝石或萤火虫的景象令人惊叹不已。我在驾车700公里从爱知前往高知的深夜，用镜头记录下了这一美景，并深深地印刻在了我的脑海里。

芳贺：每年12月到次年1月前后，四万十川的传统捕鳗鱼活动解禁，渔民们用捞鱼网捕捞在光线吸引下聚拢而来的幼鳗。大约100艘安装了各色聚鱼灯的渔船在水面上造就出梦幻般的景观，如今已成为传统的冬季一景。虽然此类题材的作品很多，但这幅照片的光影之美尤为精彩出色。

■“美味日本”奖

《美味的年糕》 rui4050

在京都的一家茶店，女儿夹起喜爱的“矶边年糕”(*1)大快朵颐的瞬间。

山田：小女孩与矶边年糕的画面组合很有新意。女孩没有在意镜头，表情极为自然，充满了现场感。作者抓住年糕被拉长的瞬间按下快门，浅景深也产生了很好的视觉效果。

《冬季的三浦海岸》 Hamakiddo

夏季的三浦海岸是海水浴胜地，人流如织，而日晒白萝卜则是这里传统的冬季一景。

山田：在沙滩上晾晒萝卜的景象很是新奇。在我的老家新潟县，是用草绳穿起萝卜，挂在房檐下晾干后做咸菜的。在日本，地区不同做法也各异，让人感到各地的独特风俗。

■“真实日本”奖



撮影：Andi tama@anditamago

《阿权的秋祭》 Andi tama@anditamago

爱知县半田商业高中的学生策划的婚礼。婚礼场地选在了儿童文学《小狐狸阿权》作者新美南吉纪念馆，送新娘的队伍在绒毯一般的石蒜花丛中走过，美不胜收。

大西：画面的下半部分是一片艳红的石蒜花，在卷云叆叇的初秋，送亲队伍沿着河堤走过，宛如“狐狸嫁女”的故事一般充满了奇幻色彩。干净利落的取景堪称绝妙，让人感觉不到前后的冗长队伍。像少子老龄化问题不断加剧，结婚人口持续减少的半田市这样，各地谋求重新焕发活力的迫切愿望，也是日本这个国家发自内心的呼喊。



撮影：山神拓哉 (@maybeeeeem)

《东京某日》 山神拓哉 (@maybeeeeem)

即便是日常司空见惯的景色，偶一抬头戏剧化的一幕或展现于眼前。这幅照片便是从楼宇之间截取的东京一景。

大西：用于新干线检修的列车，因车身被涂成醒目黄色而被称做“黄医生”，据说看到它能给你带来好运。而“黄医生”犹如穿过楼宇间的缝隙疾驶而去时，作者用绝妙的构图瞬间冻结了其优美而性感的身躯。这实可谓一幅会心之作。你可以感受到作者急切等待转瞬即逝之机的那种怦怦然的心跳。近景是楼宇的轮廓线条，中景是“黄医生”以及恰逢其时前来助力的“最佳女配角”黄色“哈多巴士”，远景是高楼和蓝天。这幅竖版照片从天到地，看点满满。

■“nippon.com日本网”奖

《祈愿五谷丰登》 TOYOP

这是因农户及当地民众悉心守护才得以保留下来的景观。拍成照片后，我再次切身体会到自己就生活在如此美丽的景色之中。

nippon.com英语版：由近及远，可以看到沉甸甸的稻穗、红色鸟居、孑然而立的神社，还有高耸的绿树和蓝天。细细欣赏，内涵颇丰。旁边可以看到古老的建筑、电线和电杆，后面有高速公路通向远方，山上多处伫立着输电塔。这是一幅看了后不禁会让你产生去乡下一游之念头的照片。



撮影：春木悦代

《人马飞驰》 春木悦代

在京都三大祭之一的“葵祭”前序仪式——下鸭神社流鏑马神事活动中，射手拉满弓后即将放箭的一幕。骏马飞驰的冲击力与射手的精湛技艺令人折服。

nippon.com中文版（简体字）：红衣、白马与绿色的背景形成鲜明的对比。深受中国唐代影响的平安时期装束让人联想起两国的深厚渊源。

《WHITE BREATH》 yukkey(@yukkey.inc)

在凛冽的寒冬拍摄的富山县五箇山的相仓合掌村落。雪景与民居中透出的灯光营造出梦幻般景象。

nippon.com中文（繁体字）：“雪”“村落”似乎都是日本故事传说中经常出现的场景。这张照片会让观者的内心感到温暖，它与现代日本给人的印象反差巨大，能够激发人们的想象力。



撮影：中村祐太(yuta_photo)

《火祭》 中村祐太(yuta_photo)

爱知县的“鸟羽火祭”被称作日本最危险的火祭，我拍到了惊心动魄的瞬间。

nippon.com法语版：除了日本独特的传统和审美外，这幅照片还能让人感受到图中人物鲜活的能量。巨大的火柱释放出强烈的冲击力，毫无畏惧冲向火柱的勇猛男子们那惊人的气场跃然而至。黑夜中橙黄色的火焰、白色的装束、背上的墨色大字，简洁的三色构图也别具美感。

《被遗忘的夏日》 深见知史

为了找寻夏天的记忆，我带着儿子去了粗点心店。看到令人怀念的糖果和玩具，儿时的记忆顿时被唤醒，我甚至变得比儿子还要兴奋。

nippon.com西班牙语：在阴凉的粗点心店，镜头聚焦于带着捕虫篮的孩子，营造出一种怀旧的氛围。这一幕可以跨越年代，让人想起的“日本的夏天”。



撮影：Kenkenpa

《赫赫富士》 Kenkenpa

娇艳似火的地肤映衬下的天空逐渐染上红色。我一边想象着它的温度缓缓传来，让富士山一点点地发热泛红，一边冲洗出了这张照片。

nippon.com阿拉伯语版：富士山是日本的象征，雄伟的山体和优美的自然环境营造出的景色极具魅力，给无数人带去了感动。这幅照片会让人感受到日本的美丽和神秘。

《变身》 田中雅之

在滋贺县的“米原曳山祭”上拍摄的歌舞伎小演员。原本是个和小伙伴们一起打闹嬉戏的普通小学生，然而一旦经过化妆和服饰穿戴，他的表情也立刻摇身变成了演员。

nippon.com俄罗斯语版：身着日本传统服饰的孩子太可爱了。照片中的二人看起来就像是祖孙一样，让人从中还感受到对儿童的关爱和传统的传承等普世性的主题。

综合点评

山田：作为单张照片，其第一印象，也就是在一瞬间能吸引住观者的冲击力非常重要。就抓拍照片而言，最让人觉得有吸引力的，是那些感动于光、影、色、形而按下快门的作品。参赛作品中，关于身边风景、变化中的城市和街道的抓拍似乎较少，我期待今后能看到更多这方面的作品。

芳贺：每一张照片都很美，但大多都过于关注颜色，让人感受不到拍摄者想要传递的讯息。主办方nippon.com日本网一直在借助主打视觉内容的“视觉日本（Images）”等栏目，向世界宣介多样化的“日本当下”。我原本是希望大家在理解这一方向性的基础上展现自己感悟到的“日本”。我认为每一位参赛者的技术水平都很高，期盼今后能有更多充满原创性的作品。

大西：尽管大家的拍摄技巧相当了得，但可惜的是，很多照片似乎都忘记了注入灵魂。由于太过急于奔向自己习惯的“定式”，所以让人没怎么看到“绕远路”或者“打变化球”这类“游戏精神”的跃动，实在有些遗憾。我衷心期待能够欣赏到反映日本深层本质，并向观者娓娓道来的照片。

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