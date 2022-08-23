日中学生会议成员访问nippon.com日本网

8月22日，参加第41届日中学生会议的6名中日两国大学本科生和研究生到访nippon.com日本网，参观了网站工作现场，与中文简体版的编辑人员等进行了交流并交换了意见。

日本网以联合国六种公用语言和日语，对外传播日本信息。此次由青山学院大学文学系4年级的上野祐香同学带领的6名学生，分属日中学生会议的IT小组会，他们为了解“国际交流”领域的一线情况，选择前来本网站进行实地考察。

nippon.com日本网的简体字版，除了在官网发布内容外，还通过微博等社交媒体传播信息，并且还在喜马拉雅音频分享平台播出音频节目，挑战各种信息传播方式。在社交媒体上，尤其留意读者听众可能感兴趣的话题，发布读者粉丝喜闻乐见的内容和轻松有趣的话题。在因新冠疫情而无法自由往来旅游的当下，云游日本的内容也受到很多读者的喜爱；旅居日本的中国撰稿人，还以独特的视角，向读者提供旅游信息，深获好评。

来访的学生表示，他们对音频版“很感兴趣”，“日本网用多语种发布信息，对学习外语的学生来说非常难得”。

日本网编辑部负责人也一同参加了交流活动，就“数字化进程对媒体的影响”“中日青年现今关心的问题”等主题，进行了广泛的意见交换。

标题图片：日中学生会议的6名同学与nippon.com日本网编辑合影（2022年8月22日）