挑战无限创意，展现世界最浓郁抹茶的魅力

享受美味

Guideto Japan

在静冈县藤枝市，有一家以“世界第一浓郁口味”为卖点的抹茶意式冰淇淋店。近年来，由于人们的喜好和生活方式日益多样化，以及茶农老龄化等原因，日本制茶产业呈现日渐萎缩趋势。针对这种情况，丸七制茶公司第八任社长铃木成彦推出了该店，凭着独特创意在制茶产业掀起了一股新风潮。我们就此采访了他。

挑战世界第一浓郁的极限

在日本著名茶叶产地静冈县藤枝市，有一家自称“世界第一”的抹茶冰淇淋和抹茶巧克力的店铺，这就是109年的茶叶批发老字号丸七制茶第八任社长铃木成彦（54岁），在2010年开设的咖啡点心工坊“Nanaya（ななや）”。掀开染印着商号“七”字的门帘，茶香扑鼻而来。

铃木很不甘心地回忆道，“一提到抹茶，大家就会联想起京都的宇治茶。藤枝的抹茶虽然在品质和价格上足以与宇治茶一较高下，但却因为没有知名度而完败，只能以‘国产抹茶’之名供货”。就连在本地，“静冈抹茶”和“藤枝抹茶”也还没形成知名度。首先要让本地顾客知晓本地抹茶的美味，经过不断试错，最终找到的途径是做成甜品。而与抹茶最相配的是意式冰淇淋和巧克力，市场规模和对抹茶的需求都刚刚好，于是就开始了新的尝试。

“在网络社会，只有世界第一才会有人关注。”

于是，铃木一心要挑战前所未有的极限——“世界最浓郁又最好吃”。“不管是意式冰淇淋还是巧克力，如果做出了更浓郁的味道，就一定会火的。”他在学生时代曾加入广告研究会活动，并且作为广告代理店的实习生，有过参与企业广告战略的经验。在思考如何打造有巨大影响力的品牌时，参考了以前的一些经验。



铃木成彦是丸七制茶株式会社的第八任社长。身后的店铺内可以看到各式各样的茶商品

幸运的7

为了让人们更好地享受抹茶口味，Nanaya将抹茶冰淇淋从No.1到No.7分了七个等级。据他介绍，市面上的抹茶冰淇淋，抹茶浓度也就相当于他的No.1-2的等级。在开发No.5浓度的试制商品时，意式冰淇淋专家品尝之后说，“这个浓度已经到头了，更浓郁的话就超过机器的搅拌能力了”。但是，铃木继续开发出了No.6，接着又下了一番功夫，终于又成功开发出了“藤枝抹茶意式冰淇淋Premium No.7”。之所以执着于“7”，因为丸七制茶的商号为“七”，而从广告心理学来说，“7”这个数字最能让人感受到多样性，最能让人体会到选择的乐趣。

意式冰淇淋的乳脂含量比普通冰淇淋少，因此抹茶品质的好坏会直接体现在口味上。用同等品质的抹茶做意式冰淇淋，抹茶越浓苦味就越明显，乃至无法吃下去。而No.7虽然是深绿色的，味道浓郁，但却很软滑，甚至有一丝淡淡的回甜味。现在已经成为Nanaya的代表性畅销商品。



除了招牌商品的7个等级抹茶口味之外，还有烘焙茶、日式红茶等，一共20种口味

抹茶浓郁且美味有什么秘诀？

藤枝作为高级茶叶“玉露”的产地曾盛极一时。但是，由于山区生产效率低下、消费者喜好发生变化以及不愿从事农业的人增加等原因，茶叶产业逐渐衰退。30年前，铃木的父亲，也就是前任社长铃木正已（89岁），接到玉露茶户们的求助请求后，便推荐大家种与玉露茶栽培方法相似的抹茶原料茶“碾茶”。就这样，丸七制茶最早推动在静冈县内种植碾茶。

对超过100家合作茶园组合的茶叶种植指导和运营，也是丸七制茶株式会社的责任之一。提高茶叶的品质需要花费很长时间，刚开始推广碾茶时，丸七制茶背负了超出预想的债务，举步维艰。

作为抹茶原料的碾茶和煎茶，虽然都出自茶树，但种植栽培方法却大不相同。碾茶要用棚架遮挡阳光20天以上。采摘之后，将经过蒸青抑制氧化的茶叶不经过揉搓，直接在烤房中烘烤，再用石磨碾成抹茶。通过遮盖阳光增加叶绿素，造就了绿色更加浓郁、富含氨基酸的茶叶。



藤枝的茶园用棚架遮盖栽培碾茶（黑色部分为遮挡阳光用的棚架） 图片提供：丸七制茶

关键时刻喝口茶

据说织田信长和丰臣秀吉等战国时代（1467-1568年）的武将们，上战场之前都会先冲杯茶喝。“抹茶里含有可提神的咖啡因和让人放松的茶氨酸（氨基酸）这两种功能相反的成分。可能喝完茶，才能让自己敢于面对战场可能被杀的恐惧，心情才能平静下来吧”，铃木说道。

对于在城市里工作的公司员工来说，向客户做商品展示就相当于是战场。“我们希望将‘做商品展示之前吃的口味浓郁的抹茶巧克力’开发成商品，就像武将喝过抹茶奔赴战场一样”，丸七如此这般的创意源源不断。

目标是制造世界第一的茶类巧克力

眼下的目标是称霸世界“高级茶类巧克力市场”。2018年10月，在国际巧克力大奖赛亚太赛区上，“烘焙茶”和“抹茶”口味的板状巧克力分获银奖和铜奖。11月初，在巴黎举办的世界最大规模巧克力展会“巧克力沙龙”上，推出了不使用乳制品，仅使用可可脂、抹茶和砂糖的新商品“Premium MATCHA 7”。内含16块7个等级的抹茶口味和烘焙茶口味巧克力板（72克），售价20欧元（约1800日元），虽然定价不菲，但还是吸引了很多关注。



在巧克力沙龙上展出的Premium MATCHA 7

老龄化和外国抹茶产品的倒逼之下

如今，国内外掀起空前的抹茶热潮，不仅有“抹茶冰淇淋”，还有“抹茶拿铁”“抹茶蛋糕”等等。正如铃木预想的策略一样，“世界第一浓郁”成为话题，电视和杂志也时常介绍，不单藤枝总店，连东京和京都的分店门口也连日排起了长队。

但是，铃木并没有满足于Nanaya的成功。他的初衷是要重新振兴日本国内的制茶产业。日本茶叶的生产量从1965年左右开始急剧增长，但1975年达到顶峰后一直缓慢下降。茶农的老龄化日趋严重，后继无人成为重大难题。

有些国外的劣质抹茶趁机大行其道，甚至出现了将煎茶直接磨成粉末作为抹茶销售的商家。铃木先生认为这是一个重大课题，“日本拥有足以在世界上一争高下的产品。但如果不打造出即使高价也销得出去的魅力品牌产品，就无法推向世界。”



将蒸青的茶叶不经过揉搓直接在烤房中烘烤，再用石磨磨成抹茶 图片提供：丸七制茶

他还表示，今后的制茶行业，仅仅依靠“我们全力以赴”这种依赖于经验的精神论调，是无法生存下去的。人们的生活方式和喜好都在发生改变。因此，必须利用有理论和研究基础的技术，全力为消费者提供可选择的味道和品质，否则难以生存下去。为此，丸七还举办学习会，以鼓励茶农。

“来到日本的世界各地游客都称赞日本的食物既便宜又好吃。之所以便宜，是因为农民被卷入了毫无意义的价格竞争中，被狠狠地压价了。其结果导致谁都不愿意继承家业做农民。”他也在思考整个制茶行业的战略，不仅只是把茶卖给消费者，还要考虑如何提升产品加工需求，打造高附加值商品的办法等等。



他说，茶叶每天都在生长，状态也在变化，所以每天都需要检查

奇迹饮料——绿茶的未来

铃木笑着说，“现如今，开会时让人用茶壶泡茶喝已经不太可能了”。但他也在设想举办赛事，决出能用茶壶泡出好茶的泡茶冠军，类似于咖啡调配师一样。另外，在需求有可能增长的瓶装茶饮料方面，将重点放在用优质茶叶制造绿茶上。

铃木先生感慨地说，“现在是网络社会，在这个时代，即便是偏僻农村的中小企业也能向世界发布信息”，“作为在这片土地上出生长大的人，我一直在思考我们这个地方能够向世界传递的魅力究竟是什么”。

茶叶收获季节，铃木每天早上都会到公司总部工厂，亲手拿起各加工厂制作的100多种茶叶样品，拈拈重量来检查茶叶中的水分含量，连1%的差别也不放过。他在调配茶产品时，总是一边回忆过去各种素材的历史一边设计。藤枝抹茶冰淇淋和抹茶巧克力，是在融合了优质茶叶、有理论支撑的技术、基于经验的宣传技巧，以及丸七制茶希望当地人民生活更加美好的愿望的基础上开发出来的。



铃木社长站在Nanaya店写有“创业于1907年”文字的门帘前

丸七制茶株式会社

Nanaya藤枝店 制点心工坊

摄影：川本圣哉

采访/撰文：土井惠美子（nippon.com 日本网 编辑部）

标题图片：Nanaya的7个等级藤枝抹茶意式冰淇淋

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