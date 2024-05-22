好做又好吃：行正理香的12道日本菜肴 3分钟高压锅咖喱
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只要有市售的咖喱块，就可以用高压锅在3分钟内完成这道菜，还可以根据个人喜好添加香料。无论使用什么食材，基本上都能做出美味的咖喱。因此，你可以尝试用当地生产的蔬菜制作出具有当地风味的咖喱。
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用料（4人份）
- 胡萝卜：2根
- 土豆：3个
- 洋葱：1个
- 鸡腿肉：1只
- 水：3杯（指量杯，1杯为200毫升——译注）
- 市售咖喱块：适量
- 黄油：10克
- 米饭：适量
- 香料（根据个人喜好添加）
- 香菜：1小勺（指日本的量勺，1小勺为5毫升，下同——译注）
- 孜然：1小勺
- 小豆蔻：1小勺
- 花椒粉：1小勺
- 辣椒粉：1/2小勺
做法
（1）将胡萝卜、土豆、洋葱分别去皮后，切成一口大小的块状。鸡肉也切成3厘米见方的鸡肉块。
（2）将黄油放入高压锅中，用小火快速翻炒香料。
（3）在高压锅中加入切好的蔬菜、鸡肉和水，然后盖上锅盖。
（4）大火加热，加压后转小火煮3分钟左右。
（5）给高压锅浇水降压，再往锅中加入适量的市售咖喱块。
（6）将咖喱浇在热腾腾的米饭上，这道咖喱饭就做好了。
烹饪小贴士Cooking Tips
- 这是日本无人不爱的日式咖喱饭。
- 使用高压锅和市售咖喱块，很快便能做好。
- 当然也可以用普通的锅慢慢炖煮。
- 为了增加口感，这次使用了少量黄油。即使不加香料，也很美味。
- 用高压锅做咖喱的诀窍是将蔬菜切得大一点。如果切得太小，蔬菜会被煮烂。
- 使用任何蔬菜和肉类都可以，因此，请尝试用当地生产的食材制作一份具有当地风味的咖喱吧。
摄影：名取和久
编辑协助：宇佐美里圭
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