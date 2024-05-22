好做又好吃：行正理香的12道日本菜肴

好做又好吃：行正理香的12道日本菜肴 3分钟高压锅咖喱

Guideto Japan

只要有市售的咖喱块，就可以用高压锅在3分钟内完成这道菜，还可以根据个人喜好添加香料。无论使用什么食材，基本上都能做出美味的咖喱。因此，你可以尝试用当地生产的蔬菜制作出具有当地风味的咖喱。

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