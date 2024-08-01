好做又好吃：行正理香的12道日本菜肴 姜汁猪肉

好做又好吃：行正理香的12道日本菜肴

Guideto Japan

姜汁猪肉是一道下饭菜。生姜清爽的辣味能刺激食欲。通常使用的是薄猪肉片，若没有，也可用牛肉或鸡肉替代。

用料（2-3人份）

薄猪肉片（用来制作姜汁猪肉的里脊肉或边角肉等）：300克（可用牛肉或鸡肉替代）

生姜末：2大勺（指日本的量勺，1大勺为15毫升，下同——译注）

芝麻油：2大勺

盐：适量

用等量的4种调味品调配的调料汁

白糖：2大勺



甜料酒：2大勺



酱油：2大勺



日本酒：2大勺

做法

（1）在盆中加入调料汁、生姜末和猪肉，腌制10分钟左右。



（图片：nippon.com日本网 编辑部）

（2）用中火加热平底锅，倒入芝麻油，猪肉沥汁，快速翻煎两面。

（3）最后放入调料汁，整体调味后便可出锅。根据味道，可添加适量食盐。再添上生菜或圆白菜，也很美味。

烹饪小贴士Cooking Tips

姜汁猪肉是一道日本家常菜，同时也是便当店和套餐店的主打菜。

用姜汁腌制，令人胃口大开。

如果没有薄猪肉片，也可将五花肉切片使用。

用牛肉或鸡肉制作也很美味。

煎肉片的诀窍是，等肉片变成漂亮的粉红色后，再加入调料汁。

装盘后，可将锅中剩余的调料汁收汁，然后浇在肉片上。

和做其他菜一样，在烹饪前先检查一下食材，并在桌上放好调味料会更方便。

先将调料汁量好放在碗里，之后的烹饪会进展顺利。如果在烹饪过程中一一取放调味瓶，可能会导致肉片被烧糊。

摄影：名取和久

编辑协助：宇佐美里圭

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