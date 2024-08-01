好做又好吃：行正理香的12道日本菜肴

好做又好吃：行正理香的12道日本菜肴 姜汁猪肉

生活 文化

姜汁猪肉是一道下饭菜。生姜清爽的辣味能刺激食欲。通常使用的是薄猪肉片，若没有，也可用牛肉或鸡肉替代。
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用料（2-3人份）

  • 薄猪肉片（用来制作姜汁猪肉的里脊肉或边角肉等）：300克（可用牛肉或鸡肉替代）
  • 生姜末：2大勺（指日本的量勺，1大勺为15毫升，下同——译注）
  • 芝麻油：2大勺
  • 盐：适量
  • 用等量的4种调味品调配的调料汁
    • 白糖：2大勺
    • 甜料酒：2大勺
    • 酱油：2大勺
    • 日本酒：2大勺

做法

（1）在盆中加入调料汁、生姜末和猪肉，腌制10分钟左右。

（图片：nippon.com日本网 编辑部） 
（图片：nippon.com日本网 编辑部） 

（2）用中火加热平底锅，倒入芝麻油，猪肉沥汁，快速翻煎两面。

（3）最后放入调料汁，整体调味后便可出锅。根据味道，可添加适量食盐。再添上生菜或圆白菜，也很美味。

烹饪小贴士Cooking Tips

  • 姜汁猪肉是一道日本家常菜，同时也是便当店和套餐店的主打菜。
  • 用姜汁腌制，令人胃口大开。
  • 如果没有薄猪肉片，也可将五花肉切片使用。
  • 用牛肉或鸡肉制作也很美味。
  • 煎肉片的诀窍是，等肉片变成漂亮的粉红色后，再加入调料汁。
  • 装盘后，可将锅中剩余的调料汁收汁，然后浇在肉片上。
  • 和做其他菜一样，在烹饪前先检查一下食材，并在桌上放好调味料会更方便。
  • 先将调料汁量好放在碗里，之后的烹饪会进展顺利。如果在烹饪过程中一一取放调味瓶，可能会导致肉片被烧糊。

摄影：名取和久
编辑协助：宇佐美里圭

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