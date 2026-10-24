BLUE BREW COFFEE ROASTER：跨越碧海、飘进老街的咖啡香，将人与城市紧密相连

古民宅咖啡馆窗边的时光

Guideto Japan

本期让我们和作者一同走进咖啡馆BLUE BREW COFFEE ROASTER。它位于东京墨田区的京岛，是一个奇迹般躲过二战战火的地方。在充满昭和风情的百年长屋，二十多岁的店主营造出一股清新的咖啡之风。

2026年4月，名为“BLUE BREW COFFEE ROASTER”的自家烘焙咖啡馆在东京都墨田区京岛开业。这片老街区里，静静地伫立着躲过战火的老式联排长屋(*1)。

咖啡馆位于安静的商业街一角，步行至车站约15分钟，算不上交通便利，但却吸引了不少周边居民还有海外游客。这家由二十多岁年轻人经营的小店，究竟有何独特魅力，让众多客人慕名前来？

触动五感的咖啡

咖啡馆所在的两层木结构老屋已有八十多年历史。掀开白色门帘进入店内，映入眼帘的是用樟木打造的光泽亮丽的长吧台。灰调土墙、嵌着旧屋瓦的地面、布满岁月划痕的木柱，古民居独有的复古肌理让人感受到古建魅力。不经意间抬头望向天花板，一块写着令人不解的“琴曲”二字的木牌进入视线。“琴曲”后面还有一字，但半隐半现，难以辨认。其实这块招牌，正是这栋古民居一路走来的历史印记，相关故事将在本文后半部分讲述。



地面嵌入了周边老宅拆除时留下来的屋瓦

店内饮品种类丰富，拿铁、冷萃、Mork摩卡（源自墨尔本的手工巧克力特调饮品）等一应俱全，还有自制甜品。我点了手冲咖啡和芝士蛋糕，从8种精品咖啡豆中挑选了产自埃塞俄比亚农园的豆子。店主兼咖啡师关根健太用OREA滤杯萃取的这杯咖啡，有柔和的果香，回味带着淡淡的清甜。

如何向顾客呈现一杯咖啡的魅力？店家从视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉五方面，全方位调动客人的感受。店里选用无把手的有田烧瓷杯，“希望客人能用掌心感受咖啡的温度”。每杯咖啡都会附上一张和纸做的风味卡，正面绘有对应咖啡风味的抽象色块，背面则写有详细信息。卡片均由关根健太设计，比如，带有西柚、杏等果香调性的咖啡，会画上黄色图形再叠加橙色阴影。不用繁复文字，而是用色彩让人联想到咖啡的味道与香气，其构思着实巧妙。



用双手捧住无把手瓷杯，能感受到咖啡的温度。每杯咖啡会附赠一张用色彩表现风味的卡片

店内甜品是从与咖啡搭配的角度进行设计的。装芝士蛋糕的小盘里佐有盐与肉桂砂糖，取少许盐撒在蛋糕上，吃一口蛋糕再喝一口咖啡，淡淡的咸味恰好中和甜腻，凸显了咖啡本身的风味。从第一口到最后一口，咖啡与蛋糕交织出变幻无穷的味觉体验。

咖啡背后是跨越山海的风景

店名里的“BLUE”，代表蓝天与大海。每一颗咖啡豆都从海外庄园历经漫长运输到达门店，再经店内烘焙、萃取，被送到客人手中。在关根健太看来，自己是咖啡在跨越山海的漫长旅途中最后一环的负责人。



用爱乐压萃取冰咖啡。作为“最终把关人”，关根健太对咖啡品质有着极高要求

正因如此，他在许多看不见的细节上下足了功夫。每天开店前，他会花45分钟逐一试喝8种咖啡豆，以确认当天豆子的状态。为避免咖啡味道出现偏差，店里的拉玛佐科意式咖啡机每隔1小时就调试一次。正是这些日复一日踏实细致的维护，确保了每一杯咖啡的口感。

夏天一定要试试爱乐压冰咖啡。店家制作时，先在冰块上萃取少量咖啡，锁住香气；再用推杆施加压力，激发出咖啡鲜明立体的风味。就连杯中冰块的数量，店长也曾反复考量，只为呈现一杯完美的冰咖啡。

开咖啡馆的初心

店长关根健太在大学毕业前的10年间，全心投入棒球运动。身为队长，他考虑的是“如何为团队做出贡献”。大学毕业后，他进入铁路公司工作，在车站做站务员。日复一日机械重复的工作，让他失去了与人真诚对话的机会，一度变得非常消沉。

接触到咖啡后，事情发生了转变。他被咖啡的魅力深深吸引，并开始关注咖啡所投射的另一个世界——那里有人们对和平的向往，也有因咖啡衍生出的社会、环境问题。处于对这些问题的关注，英语能力与咖啡技术几乎为零的关根健太，决心只身奔赴咖啡文化浓厚的悉尼。分发出去的300份简历尽数被拒，就在这时，一家咖啡馆老板看中了他的真诚与热情，给了他学习机会。

在悉尼学习一年后，关根健太回到日本，进入东京的一家人气咖啡馆进一步磨炼技艺。2025年，他在墨田区的一家共享厨房“新曳舟庄”，进行每周一次的借址营业。在那里，他结识了葡萄酒吧“茶 高汤 葡萄酒 un”的店长。对方正打算关店，希望关根健太接手这座战前遗留下来的老建筑，也就是现在这家咖啡店所在的古民居。

承载80年的岁月记忆

接手这栋古建，也就接过了独属于老街的厚重的历史印记。老宅最初是一栋民居，后改为古琴教室，之后长期经营铁板烧，再后来又开过三年饭馆，直至歇业。2022年，葡萄酒吧un入驻时，店主对房屋进行了大规模翻修，工人拆除天花板时，意外发现了那块刻着“琴曲”字样的旧木牌。



下店上宅的传统老建筑

关根健太珍视老宅的厚重历史，完整保留了葡萄酒吧时期富有韵味的室内装潢，只对墙体进行了抗震加固。墙面抹灰选用了京岛本地泥土，工匠手工抹出的柔和的乳白土墙，静静地衬托出咖啡馆的氛围。

老式商铺的商住一体格局也完整保留了下来。一楼开店、二楼住家，关根健太自己住在二楼的传统和室，真正融入了老街原汁原味的风景。

老街长辈们的往事回忆

店里平静松弛的氛围，也是这里独有的魅力。

“我站在吧台，感觉就像和客人们围坐在同一张大桌子旁”，关根健太说道。

曾有住在附近的外国游客，在一周的逗留期间每天都来店里坐坐；也有年轻情侣专程过来告诉关根健太，说决定在京岛定居。还有在附近开店的街坊因欣赏他的为人，时常上门小坐。



游客和本地居民聚在同一空间，气氛温馨自在

“一位87岁的老熟客，曾和我讲起二战东京大轰炸时惊心动魄的经历，还和我讲述京岛早年的事情。”

还有客人告诉他，自己小时候就在这间屋子学古琴。每当这样的时刻，天花板上那块旧木牌，仿佛也重新唤醒了鲜活的回忆。咖啡豆、旧民居，还有街区往事，在这里都得到了接续。

京岛的幸福连锁反应

关根健太将同一时期在街区新开的餐饮店亲切地称作“同期”（指在公司或学校等地方，于同一时期入职或入学的同事或同学等——译注）。咖喱店“卡洛斯”、从藏前搬来、午餐意面广受好评的葡萄酒吧“Comptoir Coin”，这三家店铺互为客人推荐对方的门店，形成充满烟火气的美食三角，也为京岛老街带来了新的活力。

关根健太说，自己的开店理念是打造“让人内心升温1℃的空间”。这或许是从咖啡杯到舌尖、再到全身的咖啡暖意，或许是惬意闲聊和不经意对视带来的亲近感，再或许是独自品尝咖啡时，与自己内心对话、点燃自我力量的片刻。

这里是能将“1℃”的暖意传递出去、让客人找到适合自己温度的空间。做站务员时，关根健太曾体会过被当作冰冷工具的无力，也正因如此，他选择以咖啡馆为媒介，连接咖啡与人、人与人以及人与整个街区。

“我希望这间咖啡馆成为幸福连锁反应的起点。”

关根健太希望在这里收获了小确幸的客人，将这份温暖带回家、带到校园，再传递给身边更多的人，让幸福不断传递出去。

从曳舟站、小村井站、押上站慢悠悠散步，不到15分钟便可抵达咖啡馆。若是在闷热的盛夏，内心感到冰冷疲惫，不妨来这家店坐坐，让自己的内心升温一度。

BLUE BREW COFFEE ROASTER

采访/撰文/摄影：川口叶子

标题图片：BLUE BREW COFFEE ROASTER咖啡馆外观

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