京都餐厅指南：好吃又不踩雷

日本进阶

Guideto Japan

旅游的一大乐趣，就是品尝当地特色的美食。作者为大家分享了自己的美食体验，介绍了三家特别适合游客口味的餐厅面馆，下次您有机会游京都时，去尝一尝如何？

记得刚来日本的第一天，徜徉在京都街头，一切于我而言都是新鲜和未知的。傍晚时分，踏入了一家冒着热气的拉面店点了一份人气第一的笋干豚骨拉面。咸香的汤汁和充满韧劲的面条，带着我的不安和对于未来的憧憬一起下肚，第一口的味道现在回忆起来依旧清晰，味蕾缔结着当晚的心情一直存在于记忆深处。

漂亮的风景可以在媒体上用眼睛看到，风土人情可以通过作家笔下的文字感受到。唯独美食，要亲自品尝。

通过舌尖的味道可以迅速打开城市的大门，拉近人与人之间的距离，味蕾给人带来的记忆是替代不了的。

本文向大家推荐三家珍藏已久的店铺，它们的主打菜肴并不是清淡的“京料理”，也许更符合初来乍到的游客的口味偏好。如果下次你来京都，也试着用这样的方式开启这座古老而深厚的城市吧。

商店街里的美味炸虾——Cotelette

日本的商店街起源可以追溯到江户时代（1603-1868年），随着城市的建造和发展，逐渐形成了商店街。在主干道的道路两侧聚集了很多大大小小的商铺，大家可以在这里买到所需要的日常用品和新鲜瓜果蔬菜，慢慢地有餐厅入驻，又变成了早期大家休闲的重要场所。

商店街里的店铺一般都是家族经营，一代传一代，邻里关系也连接紧密，大家为了让身边好吃的店铺能留下来，所以常常会去光顾喜欢的餐厅，不好吃的店铺是留不下来的哦，这是我喜欢去商店街里找美食的原因之一。

京都的知名商店街之一“伏见大手筋”是我常去的商店街之一，这里因为水质优异聚集了日本多家知名清酒制造厂，有美酒的地方必少不了美食。Cotelette便是其中之一。这个店名源自法语Côtelette，指的是一种带骨肉排，常被用于描述这种带骨肉的切块，通常经过煎、烤或炙烧后食用。

Cotelette主打洋食。所谓洋食，是日本在吸收并改进西方食物过程中形成的料理风格之一。Cotelette的炸虾是我的最爱，目前还没有任何一家可以比得上它！



个大新鲜的天使炸虾是必点（左），蘸上特制的塔塔酱，更加美味（右）

他家的炸虾用的是“天使no海老”（天使之虾），这个品种的虾是高级虾的代表之一了，肉质Q弹、紧实、饱满，我跟朋友开玩笑说这个虾简直是弹到天天在做热玛吉。

怀孕早期我闻不了任何海产品的腥味，几乎没吃任何鱼虾贝类食材，连小龙虾都吃不下一口，但这家的虾实在是过于新鲜，完全没有异味，我能一下子吃三大只！

虾被炸得金黄酥脆，就连虾尾都可以嚼着吃下去，像日本虾仙贝一样酥脆，蘸着店家特调的塔塔酱，一个字形容“绝！”



炸虾套餐，腌菜也很美味

配菜品控也很好，腌菜里的黄瓜和白萝卜我也超爱，每次都要追加一份才满足。

吃完后逛逛商店街消消食，到了晚上还有酒吧、居酒屋营业，是本地人经常来的地方了，如果想感受下原汁原味本地生活，一定不能错过这里。



餐厅地址：京都市伏见区中油掛町94 Pureadesu桃山 1F

京都炸猪排界的天花板——熟成豚Kawamura（かわむら）

从大正时期（1912-1926年）开始炸猪排就变成了日本家喻户晓的美食，不管去日本哪个城市都能看到炸猪排的影子，可以说是一道日本的代表性菜肴。它一般会搭配生包菜丝、味噌汤和腌菜，作为一份套餐出现。

我很佩服把平凡菜肴做得美味的餐厅，最初知道这家店，是通过搜索米其林美食指南，它于2021年入选了京都的米其林推荐餐厅。谷歌评价也是一水的高分。

我对于一份炸猪排是否好吃的评价在于：

是否外酥里嫩 肉质口感 酱料的搭配

熟成豚Kawamura的炸猪排可以说以上三点都正中靶心。



小里脊猪排（左）和小菜

裹在猪肉外层的面包糠被炸的金黄酥脆，一层一层咬下去，鲜嫩的猪肉瞬间流汁，熟成处理后的肉质果然鲜美！这火候也掌握得相当了得。沾着四种特制酱料，一口一块根本顾不上吃米饭。

喜欢有一点点油脂感的建议点大里脊，喜欢吃瘦肉的点小里脊。



猪肉腌制的小菜

这里还不得不提他家的小前菜，有点像酱猪肉，一粒粒的猪肉腌得十分入味，像在吃灯影猪肉块。吃完饭买两包回家，早餐夹着面包吃，肯定特别棒！

吃完饭，捧着肚子窝在沙发上给他家谷歌写了个五星评价：口齿留香，回味无穷！



餐厅地址：京都市山科区竹鼻西口町57-1

一口入魂拉面店——San(さん)田

朋友一直跟我说她家附近有个“多好吃多好吃”的拉面店，叫“面屋 San田”。国内的朋友来找她玩，一连在这里吃了三天，第四天还执意要去，被她从店门口拽走才总算换了一家，这样好吃的店我是一定不会错过的。

San田主打担担面，和洋食的发展一样，也是融合菜之一。20世纪初很多中国菜肴在日本得到了普及，担担面正是这个时候被引入日本的。经过本土化口味改造后，保留了浓郁的芝麻汤底，减淡了辣度，受到了日本食客的欢迎，发展成为面食一道经典面食。

San田的干拌担担面和毛泽东拌面是必点菜，我特地问了老板这个拌面名字的来历，老板解释说：“这款拌面里用了日本的一种名为毛泽东调味料的湖南风味调味品，所以就取了这个名字。”

日本人起名字还真是简单随意。



毛泽东拌面（左）和挂满酱汁的面条

面被端上来的时候，光用眼睛看就知道很好吃了，焦黄的色泽最能引起人类的食欲。坚果碎用的是纯腰果，腰果的香气是花生芝麻代替不了的，价格也会贵上不少，可见店家的用心。

面是店家自己做的，比外面买的要筋道很多。两款面的酱汁调得相当绝，拌匀面条，浓厚的酱汁牢牢地挂在面上，入口顺滑，根根筋道有韧性。芝麻香、肉香和腰果香混合在一起，配着点生洋葱刺激味蕾，鲜辣美味、层次丰富！嗦上一口Q弹的面条差点把酱甩到我脸上。

要不说日本人的传统吃法是碳水配碳水呢！嗦完面，再给你来上一碗米饭，把米饭倒在剩下的酱里，搅拌均匀，吃个精光，这顿饭吃的实在是畅快淋漓！



面馆地址：京都市右京区西院追分町7-4

京都的美食，就像这座城市一样，不仅仅有历史的韵味，还能看到融合与创新。鲜美的炸虾、外酥里嫩的炸猪排、散发着浓郁香气的担担面，这些都会化作旅行中独属于你的最深刻的记忆，也会是你想要再访京都的理由之一。

标题图片：从左到右，天使炸虾、大里脊猪排和毛泽东拌面

撰文/图片：京都的小豆豆

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