汪洋上的阿尔卑斯──驱车屋久岛

Guideto Japan

1993年12月，与白神山地（青森县、秋田县）同时入选，正式成为日本第一座世界自然遗产的屋久岛，岛上有着屋久杉等丰富自然景观与美丽海洋，一般人都会想在此多停留几天，享受悠闲时光……再说了，从鹿儿岛港搭高速船费时2小时的这座岛，一般人正常来讲根本不会想要当日来回。却不知李琴峰为何毫无计划地来到岛上，骑着机车漫无目的奔驰，才6个小时就要离开了。游记最后一句话，讲得实在深刻。

骑着机车在烟雨蒙蒙的屋久岛狂奔

屋久岛多阴雨，林芙美子在小说《浮云》里写过的：“屋久岛一个月，大概得下三十五天的雨。”

我造访屋久岛那天，果然也是个雨天。从鹿儿岛港搭高速船约2小时便抵达岛上的宫之浦港，港边天空为厚重的乌云笼罩，细雨如轻雾飘摇，使得空气微冷。在港口边照了几张相，回头才发现那些在港口待机的出租车，转眼之间竟都走光了。没车可搭，打电话给出租车公司又说派车要5000日币，只好放弃乘车。从港边走路约20分钟处，有一间租车行，我便在那里租了辆轻型机车。



阴雨的宫之浦港 ©李琴峰

屋久岛几乎整座岛都是山，道路沿着山地环岛一周，以九州岛最高峰宫之浦岳（1936m）为中心，群山连绵，壮阔景色赢得“汪洋上的阿尔卑斯”之异称，也入选世界自然遗产。此外，据说这里更是吉卜力电影《魔法公主》舞台的原型。

在宫之浦港附近的“屋久岛环境文化村中心”收集信息时，一位工作人员向我搭话：“你要去哪里？”

“我是第一次来到屋久岛，有没有什么地方是推荐一定要去的？”我问，并补充道：“我没开车，希望是机车能到的地方。”

“机车啊……”工作人员略想了想：“白谷云水峡是满建议的。”

“那里有什么？”

“有很～漂亮的大自然啊，绳文杉、太鼓岩什么的。当地有几条路径可以选，就选一条体力可以负荷的。”

我用Google地图一查，发现白谷云水峡距离并不远，且路只有一条，没有岔路，似乎颇容易抵达。这景点名字也颇美，我便决定前往一游。

然而真骑着机车走上那条通往白谷云水峡的道路时，我才渐渐发现事情有些不对劲：地势逐渐升高，不知不觉我已宛如置身深山之中，四面都被碧绿山峦所包围，港口边的蒙蒙烟雨，进入山地后也变得雨点水点滴滴分明。山路上没有可以避雨的地方，只好咬牙不断向前奔驰，但道路许多地方都在施工，坑坑洞洞，机车颇难行驶。



往白谷云水峡的山路 ©李琴峰

放弃“散步”的孱弱书生

骑了40多分钟，才终于抵达目的地白谷云水峡。那峡谷的确美丽，澎湃河川为鲜艳绿意包围，击打在乱石巨岩上，激起阵阵亮白水花。此地标高为650公尺，也就是说我骑着一辆50cc小机车爬上了650公尺的小山，怪不得这么累。



壮观的群山 ©李琴峰

将机车停在停车场后，我欲前往白谷云水峡的散步小径，却在入口处被工作人员叫住了。

“你是要爬山吗？”

工作人员是位中年男性，坐在入口处管理栋里，如此问道。

“咦？爬山？”

“我只是想散个步啊。”

正当我有些困惑，不知如何响应时，工作人员又说：“这前面就是登山路线啦。”边说边上下打量着我：“我看你的服装，不像是要爬山的。”

的确我一身轻装，也没背背包，只有一个手提包，穿的也不是登山鞋而是帆布鞋。

“这前面就是登山路线？是很累人的路线吗？”我问道。

“颇累的喔。”

工作人员取出这一带的地图，边用手指边说明给我听：入口处标高是650公尺，通过入口后不久便要开始爬坡，《魔法公主》舞台原型“绿苔之森”标高为860公尺，太鼓岩标高为1070公尺，绳文杉则位于标高1300公尺处。

看来根本是我搞错了，我误以为这里是可以悠闲散步、观赏风景的“散步小径”，其实却是道地道地的登山路，压根不是我这种住在都会的孱弱书生该来的地方。没办法，我只得放弃进入，骑上机车原路折返。骑了40几分钟的山路好不容易才抵达的白谷云水峡，却只待了10分钟，想起来便觉得空虚得不得了。



白谷云水峡 ©李琴峰

紧凑的屋久岛之旅

沿着陡峭山路下山，只花了上山时的一半时间便回到了平地。我沿岸边道路逆时针行驶，前往下一个景点。来回白谷云水峡一趟吃掉了我不少时间，抵达屋久岛时是上午10点左右，而最后一班回鹿儿岛的船则在下午4点左右出发，从白谷云水峡回到平地时，时间已过下午1点，考虑到回程与还车手续，我得在3点前便折返，换句话说，剩余的观光时间只有不到2小时，实在意外地赶。

骑着机车，不知不觉间雨就停了。骑了20分钟，便抵达了矢筈岬，这是屋久岛最北边的岬角，岬角上有一座“一凑灯塔”，我想从灯塔眺望海景，便骑上了通往灯塔的路，却没想到实际距离比地图上看起来的还要遥远，且道路也坑坑洞洞，崎岖难行。道路尽头有座停车场，但我却发现从停车场要到灯塔，还得走上10几分钟的山路，若真的走过去再走回来，就没时间前往下一个点了。没办法，我只好放弃灯塔，空虚地原路折返，回到岸边道路。

又骑了20多分钟，抵达“永田海滩”（永田Inaka浜），这是屋久岛多数不多的沙滩中的一座，与岛上其他沙滩一同获选为《拉姆萨国际湿地公约》注册湿地，风化花岗岩的洁白沙滩持续约一公里之长，且是海龟产卵地。虽然雨已停了，岛的上空仍是乌云密布，使得海水颜色也是一片暗沉。岸边渺无人烟，像是独自走在一座无人岛上。



永田海滩 ©李琴峰

下回还是住宿吧！

在沙滩边散了一会儿步，看了看景色后，就差不多得回头了。我循原路回返，骑了约40分钟后平安回到宫之浦市区。来到租车行附近的路口，一边等红灯，一边想着：这样就赶得上回鹿儿岛的船只了。正当我感到放心时，突然一辆车子从后面撞了上来。

有那一瞬间，我还不明白发生了什么事，回头才看到车子的司机在挡风玻璃后，满脸歉意地低头向我赔不是，这才领悟到自己被追撞了。那时我正在等红灯，机车完全是停车状态，是对方开车从后面撞了上来，也就是说，责任100%在对方。

幸亏追撞的力度不强，只是机车有些微刮伤，我人倒是没事。司机是位中年男子，下了车便急忙向我道歉。

“你还好吗？有没有哪里受伤？”司机满脸担心地问。

“我没受伤，不过这机车是借来的，我现在刚好要去还车，能请你跟我一起来吗？”

我如此提议，司机也老实地答应了，幸好看起来人还满好。不过为保险起见，我还是把对方车牌号码给照了下来。

到了租车行后，司机便立刻向店主说明情况，碰巧那司机和店主竟然互相认识，事情也就圆满解决。明白责任不在我后，店员便开车将我送回港口，顺利赶上搭船时间。我尽量不去想，若是追撞的力度再更强些会发生什么事。

搭上了船，船便驶离了屋久岛。要来屋久岛旅行，单日来回实在太过仓促，我在心里决定，下次来时一定得住上一晚。

从船内回头望向岛的方向，在厚重云层的后方，金色夕阳闪着耀眼的光辉。



厚重云层的后方，金色夕阳闪着耀眼的光辉 ©李琴峰

标题图片：白谷云水峡 ©李琴峰

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