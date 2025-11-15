烤红薯：寒冷季节的暖心美食

Guideto Japan

烤红薯在日语中称“yakiimo”，是秋冬季节备受人们喜爱的传统小吃。

慢食文化

在日本，烤红薯是秋冬季节尤其为人喜爱的食物。红薯经低温慢烤，变得香甜、柔软，糯润。带皮烘烤的红薯既健康又饱腹，是理想的暖心零食。

红薯原产于中美洲，17世纪传入日本，最初在萨摩国（今鹿儿岛县）种植，其日文名“萨摩芋（satsumaimo）”即由此而来。而烤红薯“yakiimo”，最早则是在1793年的江户（今东京）流行起来的。

说到烤红薯，日本的老年人尤其会想起昔日常见的开着小车缓慢穿梭于街区的小贩，他们的叫卖声非常独特，“yakiimo”的元音被拉得很长很长，喊着“yaaaakiiiiimooooo”来招揽顾客。而如今，这类小贩已日渐减少，因为许多超市和便利店都纷纷开始了销售烤红薯的生意。

