鬼：传说中的凶猛怪物，恐怖还是可爱？

文化掠影

Guideto Japan

在日本，鬼是传说中的凶猛怪物，在一些传统节庆活动中扮演着重要角色。

鬼形象的历史转变

鬼是《桃太郎》等日本民间传说中出现的一种长着犄角的凶猛怪物。受中国阴阳五行学说的影响，在现代的描绘中，它们通常被赋予红、蓝、黄、黑等颜色，手持金属棍棒，腰裹虎皮兜裆布。过去它们曾经象征着令人恐惧的外来者，而如今却常被塑造成可爱或滑稽的角色。

在农历二月初的“节分(*1)”节庆活动上，寺庙和神社会举行用豆子驱赶鬼怪的仪式。家庭或学校中也有更轻松欢快的活动，家长或老师戴上鬼面具扮演恶鬼，参与者们则一边高呼“鬼出去，福进来”，一边抛撒豆子或者一些更易清理的替代品，比如包装好的零食等。



孩子们戴着鬼面具庆祝节分，手里拿着装有豆子的容器准备抛撒（PIXTA）

（原文英文）

标题图片：Adobe Stock

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