2025年大阪関西世博会场馆介绍

Guideto Japan

世博会园区标志！全球最大的木结构建筑

“大屋顶回廊”出自大阪关西世博园区设计总监藤本壮介之手，体现着“多样化中的统一”理念，已被吉尼斯世界记录认定为全球最大的木结构建筑。它将展现大会主题的八大主题馆和海外展馆环绕其中，周长达到2公里。

走在12米高处的“环状空中步道”上，你可以俯瞰各个别出心裁的场馆，大阪关西世博会特有的浑然一体感在这里一览无遗。最高处距离地面20米，可以远眺大阪市区和大阪湾，天气晴朗时还可以看到明石海峡大桥。

大屋顶由木柱和木梁支撑，尽显日本木结构建筑技术的高超水平。它的“环状地面步道”，可供游人沿途欣赏建筑整体的恢弘构造，还具有遮阳避雨的作用。









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采访/撰文：内山贤一、nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

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