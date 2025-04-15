EXPO HALL：主要活动的举办场所

2025年大阪关西世博会场馆介绍

Guideto Japan

夜晚依然美丽的“Shining Hat”

世博会开幕式和闭幕式的会场“EXPO HALL”，外形犹如一顶闪闪发光的帽子，昵称Shining Hat。它拥有一个巨大的圆台状底座，直径超过60米的巨型金色屋顶，设计成犹如收发信号的圆盘状抛物面天线。

场馆内部是一个将大约1900个座席和表演舞台一体化的圆形剧场。用布料波纹装饰起来的墙壁和座席均以白色为基调，除了现场音乐演出外，在这里还将举办包括能乐、歌舞伎、和太鼓等日本传统戏剧表演在内的大约100场活动。

每天日落之后，场馆外墙上还开展光雕投影表演，展示从国内外征集的共计109件作品。

采访/撰文：内山贤一、nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

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