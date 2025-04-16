EXPO National Day Hall: 在绿意盎然的空中平台开展国际交流

2025年大阪关西世博会场馆介绍

Guideto Japan

这里是参加世博会的国家、地区和国际组织每天轮流举办“馆庆日”等活动的国际交流据点，被亲切地称作“Ray Garden”。作为展现参展方的历史文化庆祝日，将举办包括传统艺术表演在内的各种活动。

场馆内由举办仪式、音乐、戏剧、文娱等活动的主舞台（约500座席）、可以表演“能乐”的小舞台、休息及餐饮厅（约280座席）和日本传统文化展区共四个部分组成。从地面一层延伸至屋顶的斜坡，形成了绿意盎然的空中平台，光线透过玻璃幕墙照进内部。面朝自古就是日本对外交流门户的大阪湾而坐的这座场馆，让人感觉心旷神怡，想必在此定会催生出更多新的国际交流。

采访/撰文：内山贤一、nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

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