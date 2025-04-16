Better Co-Being主题馆：生命的共鸣

2025年大阪关西世博会场馆介绍

Guideto Japan

庆应义塾大学医学系教授宫田裕章策划的既无屋顶亦无墙壁的场馆，矗立于世博园区中央的“静谧森林”休息区的一角。

所谓“Better Co-Being”，是指一种思维方式，即在把重心置于当下“Well-Being（幸福状态）”的基础上更进一步，让每一个人多样化的幸福和满足与未来的可持续性发展达到和谐。参观者组成“一期一会”的团队，参观并感受艺术装置的魅力。通过三重“共鸣体验”——重新认识自己和他人价值观的“人与人的共鸣”、所有参观者共同创造彩虹的“人与世界的共鸣”、以影像艺术创造未来形象的“人与未来的共鸣”，来共同描绘未来景象。

采访/撰文：内山贤一、nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

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