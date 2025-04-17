生命之升华主题馆：水母馆 生命的游乐场

2025年大阪关西世博会场馆介绍

Guideto Japan

由音乐家、曾获国际奥数比赛金牌的数学家中岛Sachi子策划。作为集理工科、艺术等多领域融合的综合教育“STEAM教育”的权威专家，中岛希望把这里打造成一个共创空间，通过玩耍、学习、艺术及体育等，让人们感受到生之喜悦和快乐，共同让生命得到升华。

场馆的外观以“水母”为构思，整体结构如同一棵巨树，自然光可透过膜状屋顶洒入馆内，体现出“万人万物所具有的生命律动”和“感受到律动的游乐”。展馆内是一个充分调动五感的游乐场，地下剧场设有360度环形屏幕，播放世界各国的节庆活动和乡土娱乐表演。此外，这里每天还举办研讨会，也是一个与各种各样的人相知相遇进行交流的场所。

采访/撰文：内山贤一、nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。