主题馆之生命的探险：孕育生命

2025年大阪关西世博会场馆介绍

Guideto Japan

这座展馆的建筑特点，在于它是由一个个大小不等的钢筋骨架和特殊混凝土预制板制作的立方体搭建而成。馆内展示的是动漫导演河森正治采用最尖端技术呈现的“生命奇观”。

“单元01 超时空剧场”，一次最多可容纳30人同时佩戴虚拟现实眼镜，沉浸式地体验宇宙级别的食物链；在“单元02 ANIMA！”，影像、音乐和振动同时带来感官刺激，让你全身心地感受生命的乐章。在现实展示方面，“cell03 宇宙之窗”在巨大的显示屏上，呈现卫星轨道俯瞰到的地球、鸡蛋内部等人类难以体会的感觉；“单元04 无限蜕变”则上演微生物等微观世界的生命大戏，向参观者讲述平时意识不到的“生命奇迹”。

采访/撰文：内山贤一、nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。