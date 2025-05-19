北欧馆：用身体感受北欧五国

2025年大阪关西世博会场馆介绍

Guideto Japan

由“北欧五国”冰岛、瑞典、丹麦、挪威和芬兰联合出展的展馆，为木结构三层建筑，面积1200平方米，高17米，设计灵感来自北欧的传统仓库。

馆内介绍有关可持续发展的未来科技。剧场内环绕着由废弃大米制作的纸质银幕，放映北欧的自然风光和生活场景，甚至还再现了室温和香气。

屋顶餐厅除了提供传统美食外，还有旅居瑞典的日本糕点师文图拉·爱制作的正宗甜点。1楼礼品店里，商品琳琅满目，日本人熟悉的童话故事《姆明》的周边产品也有销售。

位于“Empowering”板块

北欧国家馆日 丹麦：4月24日（星期四） 瑞典：5月14日（星期三） 冰岛：5月29日（星期四） 挪威：6月2日（星期一） 芬兰：6月12日9日（星期四）



采访/撰文：内山贤一、nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

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