美国馆：带你开启美国和宇宙之旅

2025年大阪关西世博会场馆介绍

Guideto Japan

从上往下看美国馆，两栋三角形的建筑物并排而立，一个边长13.5米的立方体悬浮其间。这个设计灵感源于日本的美学概念“侘寂”。

建筑物墙壁上的LED宽屏，播放着介绍美国各地名胜和工业创新的影像，它们反射到立方体上，营造出梦幻般光景。往前走，一个庭园出现在眼前，里面种着美国花草，舞台上可以举办正宗的爵士乐、R&B、原住民的环舞以及其他文娱演出活动。

进入展馆，在星形吉祥物“火花”的引导下，你可以体验太空探索等领先世界的5个领域的最新科技。通过游乐设施般的沉浸式展览，将游客带入全新的视角。

展品的亮点，是1972年采集的“月石”，以宇宙为主题的餐厅前，也一定会排起长队。

位于“Empowering”板块

美国国家馆日：7月19日（星期六）

采访/撰文：内山贤一、nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

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