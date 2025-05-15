意大利馆：艺术，让生命重生 梵蒂冈馆：美，带来希望

2025年大阪关西世博会场馆介绍

Guideto Japan

意大利是文艺复兴的发源地，以“艺术，让生命重生”为主题，展馆内的剧场上演歌剧、管弦乐，并举办使用了可持续材料的时装秀。展览的最大看点,是首次在日本展出的大理石雕像“法尔内塞的阿特拉斯”，制作于2世纪。

屋顶有一个世博园区中最大的空中花园。在餐厅，游客可以享用意大利面、提拉米苏等正宗的意大利美食及葡萄酒。

位于意大利罗马市内的独立国家梵蒂冈，也在该建筑内设馆。梵蒂冈馆以“美，带来希望”为主题，展出了卡拉瓦乔的名画《基督下葬》。

位于“Saving”板块

梵蒂冈国家馆日：6月29日 星期日

意大利国家馆日：9月12日 星期五

采访/撰文：内山贤一、nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

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