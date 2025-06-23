乌兹别克斯坦馆：知识园地，未来社会的实验室

2025年大阪关西世博会场馆介绍

Guideto Japan

源自“会聚于树下”的构思，展馆的建筑概念，为古代的丝绸之路上为往来旅人提供休憩场所的商队客店（caravanserai）。其目的是创建一个人们可以聚集在一起，共同交流知识和文化的据点。

从上方俯瞰，这座两层建筑呈三角形，面积约750平方米。依据传统建筑技术，建筑的基础部分采用了粘土和砖块，屋顶则由约280根木材和可重复使用的天然材料建成。木材是在大阪附近采伐的杉木，世博会结束后，计划将它们运往乌兹别克斯坦，重新利用于教育设施等建筑中。这既表明了乌兹别克斯坦为实现循环经济而进行的努力，也是该国与日本友好关系的象征。

展览由“教育”“创新”“清洁能源”三个部分组成，介绍了乌兹别克斯坦面向未来的举措，360度3D影像，则可以让游客沉浸式地欣赏乌兹别克斯坦的名胜以及传统工艺。

位于“Connecting”板块

乌兹别克斯坦国家馆日：9月1日（月）

采访/撰文：内山贤一、nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

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