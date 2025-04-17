英国馆：尽享未来科技音乐演奏和特色美食

2025年大阪关西世博会场馆介绍

Guideto Japan

英国馆的主题是“共筑未来”。积木般的独特设计，意味着变革世界，源自于无数小小的创意。吉祥物“PIX”代表数字世界的居民，它也是积木形象，代表着无拘无束自由变化的创造力。

进入馆内，PIX会带你参观AI等尖端科技赋能的展览。这里还举办有关科技和环境问题的学习研讨会，在艺术活动中，会表演由采集于日英街头的音源制作的音乐。

坐在餐厅里，你可以欣赏到英式庭院；餐饮品种也很丰富，包括有名的炸鱼薯条、下午茶、香料烤鸡咖喱等。此外，你还可以去逛逛纪念品店，里面有特产商品、卡通商品等出售。

位于“Saving”板块

英国国家馆日：5月22日（星期四）

采访/撰文：内山贤一、nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

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