奥地利馆: 谱写未来

2025年大阪关西世博会场馆介绍

Guideto Japan

展馆的主题“谱写未来”，很好地契合了奥地利的音乐传统。建筑物带有一个巨型装饰，以五线谱为设计元素，呈现向空中螺旋伸展状，独具特色。

展品中有一架在1873年维也纳世博上据传是进献给明治天皇的钢琴“Emperor”的复制品，象征着两国之间的深厚关系。此外，游客还可以利用人工知能（AI）体验作曲以及远程钢琴演奏等，描绘音乐的未来。

5月安排有维也纳童声合唱团的音乐会，在充满音乐的空间，用莫扎特最喜欢用的小提琴演奏莫扎特小提琴协奏曲的精彩片段，以及歌剧《唐璜》的华丽乐章，让游客全身心感受音乐的魅力。

游客还可以在展馆的餐厅里品尝到传统美食“炸肉排”和黄油醇厚浓郁的“皇帝煎饼”。

位于“Empowering”板块

奥地利国家馆日：5月23日（金）

采访/撰文：内山贤一、nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

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