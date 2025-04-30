荷兰馆:共同面对世界的挑战

2025年大阪关西世博会场馆介绍

Guideto Japan

荷兰馆的主题是“共创的基础”。它的含义是人们在同一基础之上，博采群议，就能产生新的价值观。

展馆外观最大的特点是一个悬浮在建筑物中央的白色球体，直径11米，象征可再生清洁能源和日出，其内部是360度穹幕。进入展馆后，游客会领到一个只有手掌大小的球形装置“Orb”。球体变色发光，并操控水流，带领游客进入向氢能等新能源的转型之旅。

荷兰图画书中的主人公米菲兔，在日本也深受人们喜爱。这次它作为儿童大使，出现在说明面板中，为孩子们深入浅出地讲解知识；并且，在展馆内的咖啡厅和纪念品商店，还有限定款周边产品销售。

位于“Saving”板块

荷兰国家馆日：5月21日（星期三）

采访/撰文：内山贤一、nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

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