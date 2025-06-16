哥伦比亚馆：美丽国度

2025年大阪关西世博会场馆介绍

Guideto Japan

犹如四方形冰块堆叠的外观，灵感来源于哥伦比亚引以为傲的诺奖作家加西亚·马尔克斯的《百年孤独》的开篇，少年人生中第一次见到冰块时令人印象深刻的场景。

哥伦比亚拥有南美第二大淡水资源，每平方米的生物多样性被认为是世界之最。展馆旨在向世界传播以水为起点的生命循环，以及文化与自然的多样性。

参观者将追逐着黄色蝴蝶，去游览亚马孙雨林、安第斯山脉、加勒比海、太平洋、山群和奥里诺科河这6大不同风情的旅游名胜。在影像、声音、感触和香气的加持下，游客可以全身心地感受哥伦比亚的大自然。

位于“Empowering”板块

哥伦比亚国家馆日：7月20日（星期日）

采访/撰文：内山贤一、nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

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