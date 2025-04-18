沙特阿拉伯馆：小巷探险，邂逅世界遗产

2025年大阪关西世博会场馆介绍

Guideto Japan

沙特阿拉伯是下一届2030年利雅得世博会的主办国。沙特馆重现了传统城市建筑，气势恢宏，震撼人心。在蜿蜒小巷尽头的中庭，每天都安排有音乐、戏剧、舞蹈、讲故事等表演，各种活动预计多达700多场次。

场馆设有7个展室和画廊，除了以光雕投影秀讲述珍珠采集等海上故事外，还有丰富多彩的展览。如沉浸式画廊，介绍通往国际化大都市的进化之路和未来景观，还有阿拉伯豹的木偶剧表演等。

在餐厅“Irth”，游客可以品尝到来自沙特13个地区的美食；在纪念品商店，还可以购买手艺精湛的传统工艺品。

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沙特国家馆日：9月23日（星期二），沙特阿拉伯国庆日

采访/撰文：内山贤一、nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

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