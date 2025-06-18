瑞士馆：与海蒂共赴科技之巅

2025年大阪关西世博会场馆介绍

Guideto Japan

展馆由大小六个白色及半透明球体组成，在苍翠的景观中格外引人注目。而令人更为惊奇的是，它的总重量仅为450公斤，是世博园区内所有展馆中碳排放量最低、最环保的建筑。

展览由三个主题构成，它们是“生命”“地球”和“增强人类的能力”。一幅描绘了阿尔卑斯山城镇风光的巨幅剪纸作品，展现了雄伟的大自然孕育的文化。而在科学领域，则介绍了瑞士独特的尖端技术。此外，还有诸如深伪防护技术、可食用机器人、科学再现的彗星气味等的展示和体验。

展馆的吉祥物海蒂，是瑞士畅销小说中的人物，在日本被改编成动画片《阿尔卑斯山的少女海蒂》。在屋顶露台的海蒂咖啡馆，游客可以品尝到奶酪菜肴、用雀巢奇巧巧克力制作的甜点等。

位于“Empowering”板块

瑞士国家馆日：4月22日（星期二）

采访/撰文：内山贤一、nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

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