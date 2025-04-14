中国馆：悠久的历史与最尖端的太空开发成果汇聚一堂

2025年大阪関西世博会场馆介绍

Guideto Japan

中国馆的展览内容精彩纷呈，引人入胜。国宝级的古代出土文物、传播了佛教和中国文化的唐代高僧鉴真等名人雕刻等，通常不允许带出国的珍宝，都可以借世博之机，在日本一睹为快。

与此同时，中国馆还展出了2024年6月无人月球探测器嫦娥六号在世界上首次采集的月球背面沙土样本；并且，此次还通过一同呈现嫦娥五号采集的月球正面沙土样本，向观众展示太空探索的进程。

此外，利用最新的影像技术，中国馆还为观众了介绍“生生不息”保护生态的传统农业文化。 参观者如果结合文化遗产来观看，便能领悟到自古而来的传统智慧——“共同构建人与自然生命共同体——绿色发展的未来社会”这一展馆主题。

・位于“Empowering”板块

・中国国家馆日：7月11日（星期五）

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采访/撰文：内山贤一、nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

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