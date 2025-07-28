尼泊尔馆：延期3个多月后终于开馆迎客

2025年大阪关西世博会场馆介绍

Guideto Japan

尼泊尔拥有世界最高峰珠穆朗玛峰南部山脉，是登顶喜马拉雅的门户；充满神奇魅力的“加德满都谷地”“佛祖诞生地蓝毗尼”“萨加玛塔国家公园”和“奇特旺国家公园”，是该国的四大世界遗产。

尼泊尔展馆是2025年大阪关西世博会上最后一个开放的展馆，在会期过半的7月19日正式开门迎客。

馆内介绍了该国雄伟壮观的自然景观、多元的民族文化、传统工艺、佛教艺术等，独特的魅力，引人入胜。2026年将迎来日本与尼泊尔建交70周年，为此该馆还设有相关展览，让游客感受到两国的友好关系以及通向未来的可能性。

位于“Connecting”板块

尼泊尔国家馆日：7月28日（星期一）

采访/撰文：内山贤一、nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

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