法国馆：世界名牌，群芳争艳

2025年大阪关西世博会场馆介绍

Guideto Japan

法国馆的设计以剧院为灵感，主题为“爱的赞歌”。世界时装行业的著名商家参与策划的此次展览，纵情讴歌了工匠们的手艺和对日本文化的敬爱。

作为常设展，路易威登展出了由85个行李箱组成的空间艺术作品，迪奥则展出了三种颜色的“Bar Jacket”西装和3D打印的香水瓶。

限期举办的特展也不容错过。尤其引人注目的，包括尚美（Chaumet）的沉浸感十足的数字艺术、Celine与石川县轮岛市艺术家团体“彦十莳绘”联手推出的以传统轮岛漆器制作的徽章艺术品等。

小餐馆的菜单由酩悦轩尼诗“钦定”。屋顶庭园，百花竞相绽放，是小憩的好去处。展区内采用了尖端技术，而随处摆放着的罗丹雕塑，也不可错过。

位于“Empowering”板块

法国国家馆日：9月13日（星期六）

采访/撰文：内山贤一、nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

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