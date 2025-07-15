马耳他馆：乘上浪潮，抓住机遇

2025年大阪关西世博会场馆介绍

Guideto Japan

地中海岛国马耳他的展馆正面，采用了名为“时光之门”的一面巨型显示屏。当古代遗迹的影像出现时，外墙也仿佛被石灰岩所覆盖。走进馆内，游客仿佛投身在影像画面之中，等待着你的是一场融合了古代美学与尖端科技的沉浸式体验。

展览的一大看点，是1862年从日本远渡重洋被带到马耳他的“盔甲”。它是由庆应义塾大学创始人福泽谕吉等人参加的文久遣欧使节团在到访马耳他时赠送的，2015年在该国的军械库里被重新发现。此次展出的是三件修复品中的一件，向人们述说着马耳他与日本的悠久关系。

在露天餐厅，游客可以品尝到马耳他美食。

位于“Empowering”板块

马耳他国家馆日：7月17日（星期四）

采访/撰文：内山贤一、nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

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