卢森堡馆：怦怦然，欢呼雀跃

2025年大阪关西世博会场馆介绍

Guideto Japan

展馆的主题是“怦怦然，欢呼雀跃 卢森堡”。它与人们共享可持续发展和循环型社会的愿景，提供令人怦然心动的体验。

展馆由13个箱型建筑物组成，覆以白色薄膜屋顶。建筑设计中贯彻了循环型经济的理念，展馆建筑计划在世博闭幕后迁移至大阪府郊野市，作为具有育儿支援中心功能的设施使用。馆内的展览，采用了虚拟现实、三维扫描等数字技术，让参观者沉静式地体验卢森堡的自然风光以及人们的生活。

在展馆的餐厅，除了传统美食外，游客还可以品尝到顶级糕点师制作的创意甜点，并且这些甜点会每月更换。

位于“Connecting”板块

卢森堡国家馆日：5月30日（星期六）

采访/撰文：内山贤一、nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。