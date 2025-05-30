秘鲁馆：无限的可能性

2025年大阪关西世博会场馆介绍

Guideto Japan

南美秘鲁以“天空之城”马丘比丘遗迹、纳斯卡线条等闻名于世。此次展馆在“无限的可能性”主题下，向世界展现秘鲁的文化、历史与得天独厚的自然资源。走进展馆，安第斯山脉和亚马逊河的壮丽自然风光以及充满谜团的古代遗迹影像扑面而来，给人以强烈的视觉震撼。

近年来，秘鲁还以“美食之国”而备受关注。世博会期间，展馆每天准备有400客秘鲁美味佳肴，用来款待游客，不容错过！菜品每月更换3种，不同时间提供不同美食，绝对让你忍不住反复打卡。以亮黄色土豆泥为基础制作的土豆沙拉、柑橘与香辛料腌海鲜“塞比切”等传统美食，只要品尝一口，无疑能让你领会到根植于秘鲁土地的丰富的饮食文化。

一边啜饮用美洲最古老的葡萄蒸馏酒“皮斯科”调制的芳香爽口的鸡尾酒，一边欣赏传统舞蹈表演，定会让你产生一种仿若跨越太平洋，正在进行一次秘鲁之旅的感觉。

展期前半段（截至7月12日）有“西潘王宝饰展”，展出秘鲁北部沙漠地带西潘村的金字塔中发现的金银饰品随葬品。7月13日开始至展期结束，则是“纳斯卡文化展”，带你探索地上的线条画之谜。

位于“Empowering”板块

秘鲁国家馆日：8月9日（星期六）

采访/撰文：内山贤一、nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

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