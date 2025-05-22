巴西馆：与日本建交130年，两国传统服饰合而为一

2025年大阪关西世博会场馆介绍

Guideto Japan

场馆建筑由2栋组成。第1展馆内，人类、动物、从天花板垂下的植物等装饰摆设得密密麻麻，形成了一个神奇的艺术空间。它们都是由循环利用的木材和塑料袋制作而成的。展览以与自然共存、环境与人类的关系为主题，交织出一个生命的多样性、死亡与重生的故事。入口处用日语标语向游人发出灵魂提问：“我们存在的真意是什么？”

2025年时值日本和巴西建交130周年。1908年，最早的移民船“笠户丸”到达圣保罗州，之后大约有25万日本人远渡巴西。现在，他们的后代有200多万人生活在巴西，构成了海外最大的日裔群体。

为纪念两国特殊的人文纽带和友好，此次特别设计制作了将巴西斗篷样式的民族服装“Parangolé”和日本的“羽衣（Hagoromo）”融合而成的服饰“Parangoromos”。在第2展馆，游客可以穿上五颜六色的“Parangoromos”，并在手和面部涂上彩绘，享受自己融入到艺术空间中的感觉。

位于“Empowering”板块

巴西国家馆日：6月21日（星期六）

采访/撰文：内山贤一、nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

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