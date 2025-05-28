2025年大阪关西世博会场馆介绍

Guideto Japan

让柬埔寨闻名于世的吴哥窑，既是12世纪的印度教圣地，也是联合国教科文组织的世界文化遗产。在9世纪发展起来的吴哥王朝时期诞生的舞蹈和皮影戏等传统艺术，也被列入了联合国教科文组织非物质文化遗产名录。

展馆以由约30座寺庙组成的贡开（吴哥王朝的都城——译注）遗址为意象，介绍了亚洲著名的文化旅游大国的魅力。除了展示吴哥窑的外观模型、吴哥窑回廊上的创世神话浮雕“搅拌乳海”的复制品外，还有重现了神话场面的古典舞蹈阿卜萨拉舞表演。衣饰华美，舞姿优雅婀娜的“天女之舞”，不由得令观众陶醉其中。

在展示文化遗产前，还向观众宣介了柬埔寨农业大国的形象——广袤的金色稻田、湄公河流域得天独厚的肥沃土地。沉甸甸的稻穗，象征着绵延千年、守护着传统与富饶大自然的“奇迹之王国”，让“守护生命”的主题深深留在人们的记忆中。

位于“Saving”板块

柬埔寨国家馆日：7月5日（星期六）

采访/撰文：内山贤一、nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。