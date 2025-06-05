阿尔及利亚馆： 历史悠久，未来璀璨

2025年大阪关西世博会场馆介绍

Guideto Japan

阿尔及利亚是非洲大陆面积最大的国家，原住民柏柏尔人在这片土地上开启了3000多年的历史。在内陆地区广袤的撒哈拉大沙漠，散布着远古时代的遗迹，其中包括世界文化遗产、阿杰尔高原的史前岩画等。北临地中海，自公元前9世纪腓尼基人建立迦太基国起，这里先后受到罗马帝国、奥斯曼帝国、法国等欧洲及西亚国家的影响。

在展馆正面外墙上可以看到“阿尔及利亚的光辉”字样，展览重点宣介了七处世界遗产及美丽的景观。展品中有约240万年前的石器、由白银和珊瑚装点的古代珠宝饰品，它们都向游人讲述着阿尔及利亚悠久的历史。在影像展示部分，一位名叫“努尔”的少女为观众导游。“努尔（noor）”在阿拉伯语里是光的意思。除了古代文明遗产，展览还对提供优质医疗和教育的现代社会，以及面向未来的沙漠绿化活动进行了介绍。

位于“Saving”板块

阿尔及利亚国家馆日：7月10日（星期四）

采访/撰文：内山贤一、nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

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