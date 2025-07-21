莫桑比克馆：沉浸于美丽的大海和绚丽的图案

2025年大阪关西世博会场馆介绍

Guideto Japan

莫桑比克位于非洲东南部，东濒印度洋，拥有绵延2500公里的美丽海岸线。展馆外墙装饰着海滩的全景图片，上面还写有“亲睹无垠之地平线”的语句；展馆内海豚游弋在海中的影像，令人充满对热带乐园的向往。

墙面上装饰的色彩绚烂的佩斯利(羽状)花纹和花卉图案，引领参观者走进展览空间。展厅中央摆放着帆船造型的长椅，靠墙一侧安装着液晶显示器及面板，向人们介绍该国海洋研究等与可持续发展目标（SDGs）相关的举措。游客还可以了解到各种有趣的尖端科技，例如通过振动提醒视障者注意障碍物的步行辅助装置等。此外，馆内还展销图案色彩艳丽的民族服饰“卡普拉纳（Capulana）”以及民间工艺品等，不容错过。

位于“Empowering”板块

莫桑比克国家馆日：6月16日（星期一）

采访/撰文：内山贤一、nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。