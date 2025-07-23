孟加拉馆：纺织文化，经济发展的基础

2025年大阪关西世博会场馆介绍

Guideto Japan

孟加拉南临孟加拉湾，东、西、北三面与印度毗邻，国土面积约为日本的40%，人口约1.7亿，是一个土地肥沃的农业国家。但近年来，随着出口和境外务工人员的增加，经济发展迅速。

展馆的主题是“维系生命：传统和创新协调并重的国度”。液晶显示屏上放映着传统的水稻种植、赛会活动等习俗，以及IT产业带来的飞速发展的社会景象；微缩模型则再现了河流呈放射状奔流的地形以及今昔的生活场景。

装饰在展馆入口处的精美纳克希坎塔刺绣墙布迎接着游客的到来。展览主要介绍了该国的传统工艺，也是主要的出口产品纤维制品。比如，孟加拉地区传统的坚达尼棉纺织技艺，织物纤细精美；有着“金色纤维”之称的特色经济作物黄麻，近年它还被作为一种具有可持续性的材料而受到关注。此外，还展出了在该国生产的日本品牌皮革制品，体现了两国的合作伙伴关系。

位于“Connecting”板块

孟加拉国家馆日：5月11日（星期日）

采访/撰文：内山贤一、nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。