塞内加尔馆：铭记苦难，开创美好未来

2025年大阪关西世博会场馆介绍

Guideto Japan

塞内加尔是一个伊斯兰国家，位于非洲大陆最西端，濒临大西洋。首都达喀尔曾经是世界上最艰苦的赛车运动“巴黎-达喀尔拉力赛”的终点，并因此而广为人知。

塞内加尔曾是跨大西洋奴隶贸易的中心，从15世纪左右起，葡萄牙、荷兰、英国和法国在这片土地上展开了激烈的争夺战。1815年成为法国殖民地，历史上达喀尔作为法属西非的中心地而得以发展。

展馆主题是“促进可持续且公平的开发，连接人类的十字路口”。用影像和展板向游客介绍主要产业现状、面向2050年的开发目标，以及将首次在非洲举办的奥运盛事“2026年达喀尔青年奥林匹克运动会”。

展馆有色彩艳丽的蛇皮和鳄鱼皮的革制品展销，另外，使用该国标志性水果“塞内加尔萨巴果”制成的食品饮料，还免费供游人品尝。

离开展馆前，请留意一下头顶悬挂的两幅风景画。左边是世界遗产“朱贾国家鸟类保护区”，有多达365种共300万只候鸟在此歇脚。右边一幅画的是历史上以奴隶贸易中转站而闻名的“戈雷岛”，它已被列入世界文化遗产名录；岛上至今还保留着奴隶收容所建筑，向我们传述着昔日人类的悲剧。参观者可以从中感受到塞内加尔不忘过去的苦难，面向未来展翅高飞的意志。

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塞内加尔国家馆日：8月25日（星期一）

采访/撰文：内山贤一、nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

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