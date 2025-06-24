国际组织馆：跨越国界，贡献于人类的发展

2025年大阪关西世博会场馆介绍

Guideto Japan

展馆由5个国际组织联袂参展。

“世博会博物馆”于2017年对外开放，它位于2010年上海世博会园区旧址，是国际展览局唯一公认的官方博物馆，展示历届世博园区景观等。展厅内安装了大型液晶屏和20台多屏显示器，放映始于1851年伦敦的世博会的足迹。

“东南亚国家联盟（ASEAN）”通过世界遗产的虚拟现实体验等，传播10个加盟国的魅力。此外，还展开集章打卡游活动，促使游客去加盟国的国家展馆参观。

由90多个国家加盟的“国际太阳能联盟（ISA）”，通过展板和影像，宣传未来社会中光伏能源的重要性。

由7个国家和地区参加的“国际热核聚变实验堆（ITER）”，通过核聚变反应堆模型和CG影像，讲解“未来能源”机制。

“国际科技中心（ISTC）”目的是防止大规模杀伤性武器相关技术的扩散。通过影像和触摸屏，传介包括欧盟、日本在内的9个国家的合作内容。

位于“Empowering”板块

特别日 国际太阳能联盟（ISA）：6月23日（星期一） 国际热核聚变实验堆（ITER）：7月13日（星期日） 东南亚国家联盟（ASEAN）：8月8日（星期五）



采访/撰文：内山贤一、nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

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