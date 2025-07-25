2025年大阪关西世博会场馆介绍

Guideto Japan

安哥拉位于非洲西南部，其展馆在4月13日世博开幕后因技术调整问题而关闭，时隔两个多月后，终于在6月26日全面开放。建筑物正面以“健康教育”四个大字，揭示了展馆的主题，传递着保护国民生命与生活的智慧与文化。

伴着民族鼓的节拍踏入馆内，传统工艺品及民族服饰营造出充满异域风情的空间，载歌载舞的舞台表演，让人沉浸在节日的气氛之中。剧场里播放着一部纪录片，讲述了一位女性从孩提时的疟疾中活了下来并成长为一名医务工作者的故事。安哥拉面临着防治传染病、改善儿童营养、提供远程医疗支持等诸多课题，展览介绍了勇敢地应对这些挑战的人们，让你全身心地感受到“生命的活力”。

位于“Saving”板块

国家馆日：7月29日（星期二）

采访/撰文：nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

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