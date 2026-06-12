绣球花：曾经的不祥之花，从海外“衣锦还乡”，为雨季增色添彩

曾因“不吉利”而遭嫌弃

挂着雨露的绣球花，有一种温润秀丽之美。它是日本本土植物，在日本现存的最古老和歌集《万叶集》中，就有两首吟咏绣球花的诗句，可见其自古便生长于日本的山野之间。然而令人意外的是，历史上，绣球花并不受日本人的喜爱。

在结束战乱，迎来了久违的太平盛世的江户时代（1603年-1868年），日本掀起了一股空前的园艺热潮。人们将生长于山野的野生植物培育成园艺品种，养植百合、山茶花、菊花、牵牛花等成为流行风尚，介绍植物品种的图鉴、传授种植技巧及培育变种方法等的园艺书籍多达百余种。但是，这些书籍中却鲜少有绣球花的记载。

对此，茨城县牛久市百年老字号花卉农场“确实园园艺场”主、有“绣球花博士”之称的川原田邦彦解释道：“绣球花通常长着4片犹如花瓣的萼片。由于‘四’与‘死’在日语中发音相同，因此被视为不吉利的数字，古人尤为忌讳。而且，绣球花变色的特性则容易让人联想到‘变心’。因此，在重视对主君忠诚的武士时代，似乎很不讨喜。”



由于和不吉利的数字“四”相关，绣球花曾长期不为人喜爱（图片：photoAC）

源自日本的“西洋绣球”

然而，江户时代末期，被日本人“冷落”的绣球花却在欧美风靡起来。

江户时代后期在长崎出岛荷兰商馆工作的德国医生西博尔德，对植物学也造诣颇深。每次外出散步时，他都会采集各种珍稀花卉，还在出岛打造了一座植物园。其中，他尤其偏爱生长在山野中的绣球花。回国时，他带走了约10种绣球花。

绣球花在欧洲被冠以了“东洋玫瑰”的美名，备受珍视，掀起了一大热潮；之后它又传到美国，美国人对其进行了大规模品种改良。到了明治时代（1868年-1912年），这些改良品种又被引入日本，有了“西洋绣球”的称呼。或许可以说，是西方人教会了日本人去欣赏本土的花卉之美。

西博尔德在其日本植物研究集大成之作《日本植物志》中，收录了多幅由日本画师绘制的绣球花精细插图。他将优雅的淡紫色绣球花命名为“Hydrangea otaksa”，这一名称取自其日本妻子阿泷（otaki）的名字，从中也可以看出西博尔德对绣球花的特殊感情。



西博尔德《日本植物志》中收录的 Hydrangea Azisai（左）和 Hydrangea otaksa 插画（京都大学理学院研究生部生物科学图书室藏）

川原田邦彦回忆道：“1985年我刚开始从事园艺工作的时候，绣球花主要种植在寺院和神社里，它们静静地开放，并不是那么受人喜爱的园艺植物；并且，人们对它的原生种种类和分类也知之甚少。”

“例如有一个品种叫‘托马斯・霍格’，刚开花时是白色，花期快结束时逐渐转为蓝色或粉色。因为它的名字是西洋文字的，所以人们总以为它是国外的园艺品种，但其实那是日本古老的本土品种。在日本它连正式名称也没有，只被简单地叫做‘白花’或‘白绣球’，后来借用了国外的名字。这也从一个侧面反映出当时日本人对绣球花的关注度之低。”



托马斯·霍格（图片：确实园园艺场）

土壤不同，花色各异

将绣球花带入大众视野的，是业余研究者山本武臣。

“山本发现，一种19世纪00年代末从日本传入英国、在欧洲因开粉红色花而被称为‘rosea’的绣球花，其实与在日本叫做‘姬绣球’的艳蓝色绣球花是同一品种。通常情况下，绣球花大多在酸性土壤中开蓝花，在碱性土壤中开红花。而山本是第一个将在异国他乡‌、呈现不同花色的植物，确定为同一品种的人。”



神奈川县镰仓市明月院的绣球花（图片：photoAC）

“姬绣球”这个名字出自“日本植物学之父”牧野富太郎博士（1862年-1957年）。据说，他在长野县户隐山采集植物途中发现了这种花，见其具有女性般的优雅姿态，遂取此名。

形态多样的绣球花

日本共有15种原生种绣球花。其中最具代表性的是“平顶绣球”——小圆花团簇聚中央，酷似花瓣的萼片（装饰花）环绕其周围。这种开花形式被称为“环绕型”。



平顶绣球的一种“隅田烟花”，由绣球花研究者山本武臣在友人家中发现并命名（图片：photoAC）

如今，提到绣球花，大多数人首先想到的应该是圆滚滚如“手鞠球型”绽放的绣球花，它是平顶绣球的改良品种，通称“本绣球”。



本绣球（图片：确实园园艺场）

此外，还有一种比平顶绣球稍小一些的日本自生绣球花，名为“山绣球”（或“粗齿绣球”），主要在日本太平洋一侧的山涧溪畔生长。

据介绍，现今许多园艺品种都是平顶绣球或山绣球的杂交产物。绣球花从播种到开花需时三四年，在园艺植物中属于生长较快的，因此比较容易不断培育出新品种。日本的绣球花品种改良，是从1990年前后开始兴盛起来的。

川原田邦彦说：“在不知不觉中，发现现在已经培育出了数量繁多的绣球花品种。大约从15年前开始，它还在梅雨季之前“捷足先登”，成为了母亲节的一款经典花礼。”

用作装饰的绣球花有许多不同的颜色和形态。据说全世界共有大约6000种绣球花，在观赏花木中的销量为全球最高

“绣球花色彩艳丽、易于栽培，而且花期长达近一个月。无论是送人还是获赠，都让人开心。据说在美国，每年能卖出两亿盆绣球花。”

绽放在雨季的绣球花，令许多人都以为它喜阴，但川原田邦彦指出这是一种误解：“绣球花并非偏好阴凉，它只是‘要求不高’，日照稍差也能努力绽放。只要照料得当，它便会长年开花。我园里的绣球花，有些寿命已经超过60年了。”

据川原田介绍，让绣球花“长寿”的关键，是买回盆栽绣球后及时移植到排水良好的土壤中。此外，枯萎的花朵不要留在枝头，花谢后及时剪除，来年便能继续开花。

若是略小的一盆绣球花，大约2000日元便能买到。不妨选一抹自己喜欢的颜色，放在窗边欣赏如何？



寿命超60年的平顶绣球。其装饰花（萼片）边缘呈锯齿状，形似石竹（瞿麦）（图片：确实园园艺场）