人字拖诞生于日本？经典海滩拖鞋里鲜为人知的研发往事

Guideto Japan

夏日去海边，少不了一双人字拖。这种如今在世界各地再寻常不过的凉拖，其实诞生于70多年前的日本。人字拖一经上市便在夏威夷“一炮而红”并风靡全球。这背后，是一位被日式草履深深打动的美国工业设计师与神户的橡胶公司技术人员的相遇。

一场跨越太平洋的合作

人字拖的诞生，源于一个日本人和美国人的相遇。

其中一人是美国的鞋履设计师雷·帕斯廷。二战后，帕斯廷来到日本，参与盟军最高司令官总司令部（GHQ）在日本的重建工作。在这里，日本传统的木屐和草履（一种用植物纤维制成的日本传统夹趾鞋——译注）给他留下了深刻印象。当时，美国没有类似的夹趾鞋，因此，他非常希望在美国销售这种设计简洁、穿脱方便的鞋子。

另一人则是创立于神户的“内外橡胶株式会社”（目前总部位于兵库县明石市）的第三任总工程师生田庄太郎。神户坐拥大型港口，是橡胶制品的原材料——天然橡胶的进口基地，因此当地橡胶加工业十分发达。1913年创立的内外橡胶株式会社最初生产自行车等的轮胎和内胎，现在主要生产工业橡胶制品、加速度传感器、软式棒球、垒球等产品。



生田庄太郎（左）和雷·帕斯廷（图片：内外橡胶株式会社）

二战后，生田庄太郎主要从事民用产品研发。其研发成果之一，是“闭孔海绵橡胶”的制造工艺。

在内外橡胶株式会社东京体育用品部负责人字拖业务的鹈泽泰裕告诉笔者说：“战争结束前夕，生田总工程师受军方委托，试制一种美军轰炸机燃料箱部位使用的特殊橡胶。这种橡胶重量轻、富有弹性，且不吸水。他经过反复研究，成功研发出防水性能优异的新材料‘闭孔海绵橡胶’。”而后，生田庄太郎开始思考如何将这种为军事目的而研发的新材料应用到日用品中去。



内外橡胶株式会社的鹈泽泰裕

1951年，雷·帕斯廷再次来到日本。他十分希望将自己以前在日本见到的传统鞋履加以改良，销往海外。帕斯廷先是找到了草履和木屐制造商，但当时日本人对美国人抱有反感，因此洽谈进展得十分艰难。就在这时，一个熟人告诉他：“神户有一家橡胶公司，技术过硬，而且热衷于创新。”于是，帕斯廷前往神户的内外橡胶株式会社，在那里遇到了生田庄太郎。

鹈泽泰裕说：“生田总工程师觉得，即便日本战败于美国，自己也要向世人证明日本也拥有顶尖的技术实力，因此接下了帕斯廷的委托，着手试制样品。与此同时，他似乎还产生了一个念头，那就是自己耗费大量心血研发出的‘闭孔海绵橡胶’或许能派上用场。”

越穿越合脚的橡胶拖鞋

然而，试制过程困难重重。夹趾带摩擦脚趾，穿着时不适感强烈；海绵材料带有浓重的氨味，散发出鱼腥般气味。此外，欧美人与日本人的脚型也不同，脚背高度、脚宽以及脚趾长度都有差异。为此，研发团队制作了木制鞋楦，反复进行改良。



雷·帕斯廷制作的木鞋楦。夹趾带处预留了凹槽（图片：内外橡胶株式会社）

鹈泽泰裕说：“后来研发团队发现，对于美国人来说，细长的夹趾带更易穿着。另外，传统草履的夹趾带是垂直立起的，他们对其进行了调整改良，使其更好贴合从脚趾到脚背的形态。脚跟部分也加厚了2-3毫米，形成一定坡度，优化行走时的脚感；同时还区分了左右脚，根据两只脚的轮廓设计成不同形状。”

经过反复攻关，1952年，世界上第一双人字拖诞生了。帕斯廷将其命名为“Beach Walk（海滩漫步）”，1955年一经出口，立刻成为畅销商品。据说上市第二年，在夏威夷一个月就卖出了10万双。

“帕斯廷先生十分欣喜。听说此后，他每年都会给我们公司寄来圣诞贺卡表达感谢，双方长年保持着友好关系。”（鹈泽泰裕语）



内外橡胶株式会社销售的“Beach Walk”。 品牌标识沿用了上市之初的设计

在海外市场收获成功后，内外橡胶株式会社也开始在日本国内销售这款产品，定名为“蓝钻”。公司还针对日本人脚型进行了加粗夹趾带等改良。

“神奈川县叶山町的Genbei商店是日本首批销售我们产品的商家。现在，日本国内销售的产品也已统一命名为‘Beach Walk’，而 Genbei商店则成为“人字拖专卖店”，至今仍销售我们的产品。我们的人字拖是全世界历史最悠久的，制造工艺、材料几乎一直都没什么变化。可以说，这正是它从面世之初就已经是一款非常成熟的产品之故。”（鹈泽泰裕介）

而今，市面上的人字拖已琳琅满目，平价产品也不在少数。“Beach Walk”与这些产品相比，究竟有什么不同呢？



“Beach Walk”人字拖的鞋底，呈向脚跟方向逐渐变厚的形状

“如今市面上的人字拖多为聚氨酯或树脂材料制作，而‘Beach Walk’的优势在于采用天然橡胶，更加亲肤舒适。虽然新鞋上脚时偏硬，但穿久了就会贴合脚形。因此它也被认为是‘越穿越合脚’人字拖。”（鹈泽泰裕语）

“Beach Walk”不是只能穿一个夏天的消耗品，而是越穿越舒适的“长期主义”产品，因此积累了大批忠实消费者。据说，有的人每年都会回购，有的人当室内拖鞋穿，还有的人会常备几双轮换穿，确保随时都有舒适合脚的拖鞋待用。

如今，“Beach Walk”在菲律宾生产，销往亚洲及世界各地。产品共有31种颜色，包括鞋底上白下棕拼色的“Beach Walk Regular” 经典款、采用三层鞋底结构的“多色”款等。两年前又新增了5种新配色。

鹈泽泰裕说：“我们公司非常珍视传统的经典产品，它们始终都是优质产品；而今后，我们还希望通过社交媒体等渠道，进一步提升品牌价值。”



内外橡胶株式会社生产的部分“Beach Walk”人字拖

锻炼人类与生俱来的行走能力

穿着人字拖时，双脚脚趾需要牢牢夹住夹趾带，如此一来就能自然而然地唤醒足部原本的 “蹬地发力的能力”，锻炼脚趾和脚底肌群。鹈泽泰裕说：“近年来，人们重新认识到了夹趾草履对健康的好处。”

鹈泽泰裕表示说：“‘Beach Walk’的脚跟部分有一定厚度，提高了走路时的舒适度；与此同时，行走时脚掌需要发力抓住地面，这种走路方式更加接近人类原本的步行方式。我们也计划继续研究相关领域，研发具备康复功能的鞋履产品。”

人字拖的诞生源于一名美国设计师与一名日本技术人员的跨国合作。70余年过去，人字拖的核心设计几乎没有改变，依旧风靡世界。一双看似寻常的拖鞋中，蕴藏着大洋两岸两名国籍不同的研发者的羁绊和对鞋业的热忱之情。

未署名图片：nippon.com日本网 编辑部 吉野太一郎

标题图片：photoAC

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。