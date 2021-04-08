樱花盛开时节，专家为你传授如何赏樱

日本的樱花

Guideto Japan

樱花一开，日本列岛就会被“赏樱”的话题刷屏。樱花为何让人如此着迷？我们就樱花的魅力和如何赏樱，采访了公益财团法人日本樱花会的浅田信行先生。

樱花前线，宣告春天的到来

每年随着春天脚步的临近，日本人就开始在心里盼着樱花的盛开。盛开的樱花让人们感受到了冬天的远去和春日的到来，心情也随之雀跃。



东京目黑川沿岸的樱花。观赏水面“花筏”的好去处

“染井吉野从深粉色的花苞状态，到花瓣舒展、吐蕊，直至绽放，颜色会逐渐变成淡粉色。我觉得欣赏这种色彩变化也极具趣味。一阵风刮过，吹散了花瓣，落英缤纷的场景也有一种难以言表的风情。水面漂浮的花筏（指落在水面上的樱花花瓣汇聚在一起，犹如放流的木筏——译注）也秀美绝伦。“日本樱花会”的事务局长浅田信行建议说，樱花花期只有短短的十来天，所以赏花不仅仅要去关注盛开时的樱花，各个阶段的风情都值得欣赏。

日本樱花会的主要业务是捐赠樱花，并致力于樱花的保护和普及，它甄选的“樱花胜地100选”，是决定赏樱季行程时不可或缺的宝典。浅田信行是一名“树医”， 管理调查捐赠前的樱花，然后在种植地进行环境调查和种植指导。



日本樱花会事务局长浅田信行



日本皇居的护城河千鸟之渊，可泛舟水上欣赏樱花

对樱花的热爱，催生出丰富的品种

樱花遍布日本每个角落。染井吉野的“樱花前线”（指预测染井吉野樱花开花时间的等期日线，反映樱花由南向北渐次开放的时间——译注）大概会在一个月之内沿着日本列岛北上。或徐徐推进，或忽然发起猛攻。九州、四国以及东京是3月下旬开花；4月下旬，樱花前线推进到青森和北海道之间的津轻海峡。另一方面，在九州的温暖地带，山樱2月下旬就会开花。所以说九州的春天在3月前就到来了。



染井吉野的花朵

染井吉野是日本培育的品种，但樱花在尼泊尔、中国、日本、美国都有野生种，这些地区发现并培育了很多品种。

“植物大概分成野生种和园艺品种。樱花在日本有山樱、大岛樱、江户彼岸等9个品种，加上冲绳的寒绯樱，共有10种野生种。中国据说约有30种野生种。日本樱花之所以世界闻名，我想可能是因为我们培育出了各种各样的园艺品种并保存了下来。之所以能培育出如此多种的樱花，无疑就是因为日本人无比喜爱樱花，樱花让他们感受到美妙绚烂和梦幻无常。”（浅田）

但是，在以来自中国的外来文化为主的奈良时代，日本的诗歌里说到的“花”都是指梅花，当时的日本，“花”还不是樱花的代名词。到了平安时代，樱花的美逐渐被认同，它在诗歌、故事和画卷中开始频频出现。京都御所（指皇宫——译注）的紫宸殿前庭栽种的“左近樱”“右近橘”，最早其实也是“左近梅”。据说是梅花在枯死后改种的樱花。到了在室町时代、战国时代，一说到“花”，指的就是樱花了。进入江户时代，经过不断的品种改良，在江户末期诞生了染井吉野。它抗病虫害能力强、树木高大，花开绚烂，从而得以在全国普及。一般认为，樱花由此便成为了日本的代表性花卉。



京都圆山公园的枝垂樱。枝垂樱是江户彼岸的一种

邂逅只属于自己的那棵樱花树

如果你犹豫不知该去哪里赏樱好，那可以参考1990年由日本樱花会选定的《樱花名胜100选》。东京的话，台东区的“上野恩赐公园”和从江户时代开始就是赏樱胜地的“隅田公园”，以及种有1700棵樱花，涵盖约50种品种的“小金井公园”等地都榜上有名。

浅田说：“做这个100选的初衷，是希望大家能够关注到自己身边的赏樱胜地。”甄选的标准包括“樱花与周边环境相得益彰，提升了自然景观的观赏度”“保护管理制度完善”等项目，它并不是单纯地比较优劣的排名表。此外，日本樱花会在其主页上还介绍了50处《别选樱花胜地》，以及1990年之后开始受到关注的《其他胜地》，可供感兴趣的游客查看参考。



东京隅田公园的赏樱景象

近年来，专程到日本赏樱的外国游客也不在少数。那么，在有限的几天内该如何赏樱才好呢？

浅田：“日本的赏樱文化，不仅讲究赏花，还讲究与人共赏，与人众乐。樱花之所以美，还有一点不可忽视，那就是樱花与日本人的生活文化之间的关联，我希望大家能够通过赏花而有所感受。并且，除了赏樱胜地外，你还可以关注一下下榻地周围的某一棵无名的樱花树。随着早中晚的时间推移，樱花会展现出不同的面孔，看点也会随之改变。希望大家能够找到一棵特别的樱花树，留下属于自己的独家记忆，旅途结束后还能时常想起，细细回味。”



京都祗园白川的樱花

协助采访：公益财团法人 日本樱花会

撰文：阿部爱美

摄影：Kodera Kei

标题图片：东京目黑川沿岸的樱花

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