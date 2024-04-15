圆山公园及其景观灯下的“祗园枝垂樱”

日本的樱花

Guideto Japan

圆山公园（东山区）是京都市内最古老的公园，也是京都首屈一指的赏樱胜地。尤其是景观灯下的“祗园枝垂樱”，无比绚丽，闻名远近，每年都吸引着众多游客前来观赏。

在白天和夜晚呈现不同面貌的祗园枝垂樱

四条通大道东西贯穿京都市中心。其最东端的八坂神社，又称“祗园神社”，穿过后就是相邻的“圆山公园”。公园以回游式日本庭园为中心，日式高级饭庄“料亭”和茶店星罗棋布，是京都春季最著名的一处赏樱胜地。



在圆山公园的樱花树中，祗园枝垂樱最引人注目

圆山公园内最有人气的樱花是“祗园枝垂樱”，又名“祗园夜樱”。它是大型垂樱，伫立在八坂神社后方的小山坡上的，周围有栅栏环绕保护。它的正式名称是“一重白彼岸枝垂樱”，这棵树已经是第二代了。据说第一代老树在历经200多年后于1947年枯死，这棵樱花树的种子由第15代守樱人佐野藤右卫门精心培育并移植过来，而且树龄也已超过90年，成长为约12米高的参天大树。

白天，这棵树上淡红色的花朵在长长伸展的枝条上尽情绽放，富有情趣。夜晚景观灯开放后，盛放的樱花树映衬在浓浓夜色中，形成一幅色彩斑斓的壮丽景象。



在蔚蓝的天空下，缀满花朵的枝条随风摇曳，祗园枝垂樱颇具风韵



灯光下的祗园夜樱，绚丽夺目

京都首屈一指的赏樱景点

公园内还种植了其他约680棵樱花树，包括染井吉野、日本山樱和八重枝垂樱等。从日落到午夜十分，公园内灯火通明，因此无论白天还是夜晚，这里都是赏樱的好去处。



游人如织的圆山公园

铺着红毯的赏樱茶屋鳞次栉比，其中又以位于园区中心的“银水”“音和”“三味线茶屋”三家更为出名。点一些食品和酒水，就可以坐下来悠然地边吃边喝边赏樱了。



在赏樱茶屋，赏花客还可以悠闲地欣赏夜樱

●交通

采访/撰文：藤井和幸（96BOX）

图片：黑岩正和、藤井和幸（96BOX）

标题图片：以“祗园夜樱”闻名的“祗园枝垂樱”在景观灯下大放异彩

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