日本的樱花

世界文化遗产“仁和寺”：御室樱和五重塔相映成趣

旅游

世界文化遗产“仁和寺”是京都著名的晚樱观赏之地。透过低矮小的“御室樱”眺望到的五重塔景色，美不胜收，闻名遐迩。
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叹为观止的晚樱美景

仁和寺（京都市右京区）是真言宗御室派的总寺院，于888年由宇多天皇遵照光孝天皇的遗志建造。宇多天皇禅位后出家并迁居到这里，在寺内建造了他的居所“御室”，因此该寺也被称为“御室御所”。此后它也一直是地位崇高的寺院，由皇室人员历任住持。1994年，仁和寺作为“古都京都文化遗产”的组成部分，被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

樱花点缀着仁和寺的入口二王门
樱花点缀着仁和寺的入口二王门

入选“赏樱名胜百选”的仁和寺的樱花中，最为有名的是御室樱(*1)。由二王门进入寺院，穿过北侧的朱漆中门，左手边就是一片茂密的御室樱林。这种樱花的特点是花期晚、树干矮小。它通常在4月中旬迎来最佳观赏期，因此仁和寺以京都观赏晚樱的最佳去处而闻名。这里的樱花受人喜爱的另一个原因，是由于树干比较低矮，游客可以近距离平视观赏绚烂盛开的花朵。

穿过中门，西侧就是一片御室樱的花海
穿过中门，西侧就是一片御室樱的花海

走在御室樱花林的小路上，两旁的樱花开得正盛，花枝低矮，花簇茂密，让你感到犹如穿梭在淡红色的树篱中。小路的尽头是一座小山丘，从山顶俯瞰，景色美不胜收。站在山顶，因为视线高于御室樱树，当你向东眺望，五重塔仿佛耸立在粉红色的云海之上。

树干矮小的御室樱盛开时，仿若淡红色的树篱
树干矮小的御室樱盛开时，仿若淡红色的树篱

成团成簇地盛开的御室樱花
成团成簇地盛开的御室樱花

从小山丘顶透过樱花林眺望五重塔
从小山丘顶透过樱花林眺望五重塔

寺院内种植了约500棵樱花树，品种很多，但主要以御室樱和染井吉野为主。“大泽樱”是里樱的园艺品种，每朵花约有10片浅紫红色的花瓣；“有明樱”则是白色花朵，散发着淡淡的清香。你可以在这里欣赏到许多小众品种的樱花，感受不同樱花的魅力。

“大泽樱”紫红色的花瓣层层叠叠
“大泽樱”紫红色的花瓣层层叠叠

“有明樱”花色洁白，香气优雅
“有明樱”花色洁白，香气优雅

DATA

  • 交通：从JR“京都站”乘坐市营公交26路，在“御室仁和寺”站下车后步行即到。车程约40分钟。从岚电 北野线的“御室仁和寺站”步行3分钟
  • 门票：通常参观寺院不收取门票，樱花季收取登山费500日元（初中生及以下为200日元）。另有参观御殿或灵宝馆的通票及团体折扣
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采访/撰文：藤井和幸（96BOX）
图片：黑岩正和、藤井和幸（96BOX）
标题图片：御室樱和五重塔交相辉映

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(*1) ^ 仁和寺内种植的日本晚樱品种——译注

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