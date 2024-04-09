漫步樱花烂漫的京都“哲学之道”

日本的樱花

Guideto Japan

位于京都市左京区“哲学之道”是琵琶湖水道沿岸的散步小径。春天，约500棵樱花树在这里形成一条淡红色的隧道，本篇将为读者介绍这处赏樱名胜及其南端的“熊野若王子神社”。

水路边的樱花隧道

传说“哲学之道”是京都学派的代表性哲学家西田几多郎、田边元等人曾经漫步沉思的地方。春天，染井吉野等约500棵樱花树沿着小路形成一条隧道，吸引了众多游人前来漫步赏花。



小石桥和樱花相得益彰

哲学之道沿着从琵琶湖向京都市内输水的人工水路的支线，从银阁寺入口一路延伸至熊野若王子神社，全长约2公里。它最初是用于水路管理的，后来又开始面向公众开放，成为了深受人们喜爱的水边散步道。

这里靠近京都大学，从明治时期开始，许多文人学者居住于此，因而还有了诸如“文人之道”“思索之道”“哲学小径”等各种名称，到了1969年，在水路支线的保护运动中，将名称统一为“哲学之道”。而今，这条路被整修成石板路，并入选了“日本百大名路”。



1987年被铺上石板，整修成散步路的“哲学之道”

而这里的樱花树，则起源于家住附近的日本画家桥本关雪和他的夫人在1922年栽下的樱花树苗。为此，有人还亲切地称其为“关雪樱”。漫步小路，你会情不自禁地驻足横跨水路的古老的小石桥。抬头望去，是从两岸伸展而来的淡红色的樱花；低头俯瞰，水草在清澈的溪流中摇曳，此番情景，实可谓赏心悦目。



小石桥和樱花相得益彰



倒映在水面上的樱花也富有情趣

熊野若王子神社，哲学之道的起点

哲学之道南端的起点熊野若王子神社，由后白河法皇于1160年建造，以劝请（佛教用语，谓至诚请求佛菩萨来临——译注）纪州熊野权现（菩萨为普度众生而显现化身）。这里是著名的赏樱胜地，因室町第八代将军足利义政在此举办赏樱之宴而闻名。

神社内的樱花景色非常壮观，登上神社东侧的台阶，沿着山路走一小段，就来到了樱花苑。那里的“阳光樱”以其鲜艳的粉红色成为春天的一大美景。



位于哲学之道南端附近的熊野若王子神社



盛开在大殿前的樱花。每年4月的第一个星期天，神社内例行举办“樱花祭”



樱花苑中开着深粉色花朵的阳光樱

●交通

哲学之道 北起点： 从京阪电铁“出町柳”站下车，转乘京都公交51路或市营公交17、102、203路，在“银阁寺道”站下车，向东步行5分钟。

从京阪电铁“出町柳”站下车，转乘京都公交51路或市营公交17、102、203路，在“银阁寺道”站下车，向东步行5分钟。 哲学之道 南起点： 从京阪电铁“神宫丸太町”站下车，转乘市营公交93路或204路，在“东天王町”站下车，步行5分钟。

从京阪电铁“神宫丸太町”站下车，转乘市营公交93路或204路，在“东天王町”站下车，步行5分钟。 谷歌地图

采访/撰文：藤井和幸（96BOX）

图片：黑岩正和、藤井和幸（96BOX）

标题图片：哲学之道上的樱花隧道

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