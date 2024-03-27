大阪赏樱胜地巡礼：大阪城、世博纪念公园、造币局樱花大道

日本的樱花

Guideto Japan

以入选“樱百选（100处赏樱胜地）”的大阪城公园、世博纪念公园和造币局樱花大道为代表，大都市大阪拥有众多赏樱胜地。影像资料中还将为大家介绍市民的休闲之地狭山池公园、大仙公园、长居公园以及景观照明华美的岸和田城和山中溪。

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大阪最具代表性的赏樱胜地：大阪城公园、世博纪念公园

大阪城公园（大阪市中央区）和世博纪念公园（吹田市）是大阪著名的赏樱胜地，均入选在“樱百选”之中。大阪城公园内有一棵“标准樱花树”，每年会根据它的开花状况来宣告大阪樱花季的开始。

大阪城是丰臣秀吉1583年主持建造的，天守阁重建于1931年。以天守阁为中心，周围是总面积超过100公顷的城市公园。3月下旬至4月上旬期间，染井吉野、山樱、里樱、垂枝樱、八重樱等多个品种的大约3000棵树上樱花陆续绽放。拥有约300棵樱花树的西之丸庭园，是临近天守阁的一处赏花景点，尤其受到游客喜爱。



在樱花的映衬下，大阪城天守阁显得格外华美



望楼、石墙和护城河的水面，与染井吉野樱花共同交织出一幅富有情趣的景象

在1970年的大阪世博会会场旧址上建成的世博纪念公园，场地开阔，种有以染井吉野为主的9个品种共计多达5000棵樱树，随处都是赏樱景点。其中最不可错过的，当属艺术家冈本太郎创作的大阪世博会标志“太阳塔”和樱花的同框出镜。太阳塔高达70米，在淡粉色的樱花之上悄然露出金色面孔的构图，总会让人情不自禁地按下快门。最佳观赏期是每年3月下旬至4月上旬，里樱等品种则可以持续到4月中旬。



在烂漫盛放的染井吉野樱上方，太阳塔露出金色的面庞



从远处也可以眺望到樱花与太阳塔的同框景象

悠闲赏樱之地：狭山池公园、大仙公园、长居公园

狭山池公园（狭山市）是大阪地区可以较早赏樱的一处名胜。池塘周围的小道边种植了大约1000棵日本早樱越之彼岸樱，和缀满小白花的雪柳竞相绽放。3月下旬至4月中旬期间，散步于水边，周围是由樱花的淡粉、雪柳的洁白、草坪的葱绿构成的柔美色调，令人倍感精神舒畅愉悦。



盛开在狭山池博物馆附近小道边的樱花和雪柳

大山古坟（仁德天皇陵）南侧的大仙公园（堺市堺区），和狭山池公园一同入选“日本历史公园百选”。园内种有51个品种共计大约1000棵樱树，樱花最佳观赏期是3月下旬至4月上旬。在贯穿公园中央巨大草坪广场的樱花路等区域，八重红枝垂樱美轮美奂，尤令游人赞不绝口。



樱花路边种有许多艳粉色的八重红枝垂樱

长居公园（大阪市东住吉区）的长居陆上竞技场，是日本足球甲级（J1）联赛大阪樱花队（Cerezo Osaka）主场，同时也用于举办大阪国际女子马拉松比赛，此外还建有泳池和训练中心等设施，是一座著名的运动公园。公园东侧还建有长居植物园，自然环境优美，作为在西班牙语中表示“樱树”之意的“cerezo”球队的大本营，地如其名，春季是一处赏樱胜地。植物园和“纪念森林”等区域种有大约20种共计500棵樱树，每年3月下旬至4月上旬迎来樱花最佳观赏期。



从空中俯瞰“纪念森林”。樱花季节还可以在美丽的樱花树下慢跑

观赏夜樱：造币局樱花大道、岸和田城、山中溪

岸和田因花车祭而为人熟知，岸和田城堡是该市的地标建筑。以护城河周边为中心，在大约170棵樱树上盛放的染井吉野樱花，为重建于1954年的三层三段结构的天守阁和石墙平添了几分娇媚。樱花开放的时节会举办“岸和田城城堡节”，日落之后天守阁和樱花树将开启景观照明。



平时的开放时间为上午10点至下午5点，城堡节期间延长至晚上8点30分

山中溪（阪南市）临近和歌山县，山中川沿岸种有大约1000棵染井吉野樱树和山樱树，形成一条壮观的樱花路。迎来最佳观赏期的3月下旬至4月中旬，日落之后还会开启景观照明。位于JR阪和线“山中溪”站附近的“淘气包王国”，每年都举办“山中溪樱花节”，无数游客慕名前来赏樱。



乘坐阪和线列车，可从车窗眺望沿路的樱花美景

自1883年至今，“造币局樱花通道”（大阪市北区）已有超过百年的历史，是深受大阪人喜爱的春季一景。每年到了樱花观赏期，造币局院内旧淀川沿岸长约560米的道路面向公众限时开放一周。由于这里的主要樱花品种是开花较晚的八重樱，观赏期晚于染井吉野，因而作为樱花季的收官之地，每年都吸引着大量赏花客的到来。因为一直开放到晚上9点，日落后还能观赏到在灯笼的柔光映衬下更显妩媚动人的夜樱。虽然是限时开放，但也被选入“樱百选”之中。



造币局每年从院内众多品种中选出一种，作为“年度樱花”重点推介



对外开放的一周时间内会有70万人来访。日落后也有大批游人前来欣赏夜樱

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采访/撰文/视频制作：藤井和幸（96BOX）

摄影：黑岩正和、藤井和幸（96BOX）

标题图片：太阳塔与樱花同框出镜

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