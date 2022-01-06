北海道 登别温泉：疗愈身心的源泉放流式温泉（1）

温泉浴在日本

Guideto Japan

雄伟的大自然孕育出的温泉地

登别温泉（登别市）有9种泉质，各具不同疗效，并且以丰富的温泉水量著称，一天的涌出量高达1万吨，是北海道最具代表性的著名温泉，作为观光胜地深受游人喜爱，每年来自国内外的访客多达300万人以上。温泉水色乳白，散发着硫磺味，因有助于改善特异性皮肤炎而深受好评。



登别温泉小镇（图片：登別/登別温泉）

风情万千的温泉小镇，周围分布着许多散步景点，可以切实感受到温泉潜藏的巨大能量。其中，位于东北方的地狱谷，是日和山火山喷发形成的巨大火山口遗迹，直径450公尺，面积约1100平方公里。这里弥漫着浓烈的硫磺气味，热气从地表的火山裂口及喷气孔里不断蒸腾而出。以七色温泉水著名的大正地狱为代表，还有铅地狱、铁炮地狱等大大小小15个温泉，从游客步道即可看到水蒸气及热风喷出的情形，绕行一圈大约需要10分钟。太阳下山后到21点30分，沿着步道点亮的一盏盏脚灯，营造出如梦似幻的氛围，夜间漫步其中，别有一番风情。



地狱谷（图片：登別/登別温泉）



登别温泉的温泉节活动（图片：登別/登別温泉）

登别温泉的泉源来自地狱谷，很多温泉旅馆的温泉水都是这里供给的，其他还有大约30处源泉，环绕俱多乐火山喷发口遗迹形成的周围约1公里的大汤沼就是其中之一。大汤沼流出的硫磺泉水河边设置有木板凳，游客可以在这里一边泡脚，一边尽情观赏北海道的大自然风景。



在大汤川享受天然足浴（图片：登別/登別温泉）

从札幌到登别温泉的交通

自驾： 从道央自动车道“札幌北IC”至“登别东IC”，约1小时20分钟，之后继续行驶约6公里即可抵达温泉小镇。

从道央自动车道“札幌北IC”至“登别东IC”，约1小时20分钟，之后继续行驶约6公里即可抵达温泉小镇。 铁路： 从札幌到登别，可搭乘JR千岁线/室兰本线特急，约1小时10分钟。

从札幌到登别，可搭乘JR千岁线/室兰本线特急，约1小时10分钟。 巴士：从札幌站巴士总站到登别温泉，可搭乘道南巴士“高速Onsen号”，需1小时40分钟。

官网：登别国际观光协会

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标题图片：登别温泉的地狱谷（PIXTA）

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