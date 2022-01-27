疗愈身心的源泉放流式温泉（2）：群马县 草津温泉

温泉浴在日本

Guideto Japan

日本数一数二的著名温泉，自然涌出的泉水量日本第一

草津温泉位于海拔1200米高原上的温泉胜地，自然涌出的泉水量为日本最多，源头除了公家管理的6处外，还有其他大约100处。自古以来，草津温泉以疗养地而为人所知，与兵库县的有马温泉、岐阜县的下吕温泉并称为日本三大温泉。明治时代，德国人贝尔兹博士（Erwin von Bälz）介绍这里说，它的疗效自不待言，作为温泉疗养地也非常理想，草津温泉由此而举世闻名。

位于温泉小镇中心的最大的源泉“汤畑”，每分钟有5800公升热水从石堆中涌出。因含硫磺成分而呈黄绿色的热水，在流经数个木槽的过程中降低了温度，集取出“汤花”（矿泉中产生的沉淀物）之后，温泉水被分送到各家旅馆。汤畑这个名字，就是源自集取“汤花”这道工序。



汤畑

汤畑前面的观光设施“热乃汤”，每天早晚各三次，举行“汤Momi(*1)及舞踊表演”，重现草津温泉独特的洗浴法“时间汤”。其具体做法是，先用长木板搅拌热水，使其降温度，然后用勺子舀温泉水往头上淋数十次，最后将身体浸泡至肩膀高度约三分钟。为了直接浸泡从源泉涌出的温泉水，所以特意不加冷水以免稀释，这个方法也可以当做是正式浸浴前的准备活动。搅伴温泉水时，为了保持节奏一致，大家会齐唱民谣《草津节》：“草津是个好地方～”。



搅拌温泉水的“汤Momi”表演

建议可以从汤畑沿着伴手礼商店和餐馆林立的西之河原大道步行至西之河原公园，在这段路程中，你可以充分感受温泉小镇的氛围。在西之河原公园，可以眺望从“鬼之茶釜”等源头涌出的高温温泉的景致。公园里面有座500平方米的巨大露天岩石浴池，水温因位置不同而有所差异，你可以根据自己的喜欢，选个位置，悠闲地浸泡其中。



西之河原公园



西之河原露天浴池

东京至草津温泉的交通

官方网站：草津温泉门户网站

图片提供：Guguttogunma写真馆

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