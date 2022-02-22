疗愈身心的源泉放流式温泉（4）：福岛县 高汤温泉

温泉浴在日本

Guideto Japan

温泉疗养胜地，传统代代相承

磐梯吾妻Sky Line沿途行经福岛县的吾妻小富士、净土平等多处观光名胜。出了高汤收费所后，便是位于吾妻山麓海拔750公尺处的名闻遐迩的温泉“高汤温泉”。高汤温泉迄今已有400余年的历史，与山形县的藏王高汤温泉、白布高汤温泉并称为“奥州三高汤”。



玉子汤 茅草屋顶的温泉小旅店

始终保持着温泉疗养地的传统，乃是高汤温泉的特色。从江户时代起，一直坚守着不让此处沦为寻欢作乐之地的承诺，将温泉疗养地的传统延续至今。因此，这里有别于大肆发展观光的温泉地，保留了浓厚的旧时风情。



安达屋 大气之汤

这一地区共有九处温泉源头，分别供应给吾妻屋、玉子汤等八家温泉旅店及公共温泉浴池“Attaka汤”。由于是利用了自然形成的高低落差引水，因此你能在所有的设施中享受“源泉放流温泉”。由于分属不同源头，每家设施的泉水温度与温泉水中的沉淀物“汤花”各有不同，但共同之处是它们都是乳白色的硫磺泉，据说对高血压、动脉硬化与糖尿病具有疗效。相传至少要在这里疗养十天始得见效，故建议长期留宿。公共浴池位处温泉地的中央地段，全部是露天浴池，有男浴池、女浴池以及包租浴池。



安达屋 不动之汤



公共温泉浴池“Attaka汤”的露天浴池

东京至高汤温泉的交通

图片提供：高汤温泉观光协会

标题图片：茅草屋顶的玉子汤温泉小旅店内

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